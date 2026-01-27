Українка Світоліна вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу Australian Open

Світоліна в півфіналі зіграє проти "нейтральної" тенісистки з білоруським паспортом Аріни Сабалєнко, яка наразі є першою ракеткою світу.

Українська тенісистка Еліна Світоліна розгромила третю ракетку світу Коко Гофф у чвертьфіналі Australian Open-2026. Після перемоги перша ракетка України вийшла у півфінал, встановивши особистий рекорд на турнірі. Про це пише "Суспільне.Спорт".

Зазначається, що у попередньому колі Відкритого чемпіонату Австралії перша ракетка країни здолала досі свою найрейтинговішу суперницю цього року - сьому ракетку світу "нейтральну" Мірру Андрєєву.

Путівку до рекордного півфіналу Еліна розігрувала з іншою тенісисткою з топ-10 світового рейтингу Коко Гофф.

Поєдинок закінчився перемогою Світоліної у двох сетах і тривав лише 59 хвилин. У першій партії Гофф виграла всього один гейм, але провалила всі свої подачі - 1:6. У другому сеті американка трохи поліпшила свою гру, проте все одно розгромно поступилася - 2:6.

Australian Open. 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 12) - Коко Гофф (3) - 2:0 (6:1, 6:2)

Світоліна в півфіналі зіграє проти "нейтральної" тенісистки з білоруським паспортом Аріни Сабалєнко, яка наразі є першою ракеткою світу.

Як повідомляє ВТУ, Еліна стала другою українкою, яка вийшла до півфіналу австралійського мейджора.

До цього це робила Даяна Ястремська (№ 28 WTA) у 2024 році. Тоді вона програла китаянці Чжен Ціньвень (№ 25 WTA). Півфінал закінчився у двох сетах - 4:6, 4:6.

Світоліна вчетверте в кар'єрі вийшла в ½ фіналу турніру Grand Slam.

Перемоги Світоліної

Раніше Світоліна стала переможницею турніру WTA 250, який відбувся у новозеландському Окленді. У фіналі українці вдалося здолати китайську спортсменку Ван Сіньюй.

