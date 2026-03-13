Через війну на Близькому Сході два Гран-прі Формули-1 опинились під загрозою скасування.

Як повідомляє Sky News, "Формула-1 має намір скасувати свої майбутні гонки в Бахрейні та Саудівській Аравії через проблеми безпеки через війну на Близькому Сході".

За даними видання, остаточне рішення керівництво Формули-1 оголосить протягом двох днів.

Зазначається, що гонка в Бахрейні має відбутися 12 квітня, а Гран-прі Саудівської Аравії заплановане на 19 квітня. Видання припустило, що ці дві гонки скасують без заміни в календарі цього року, а це означає, що сезон 2026 року буде скорочено до 22 гонок.

Гран-прі Бахрейну: цікаві факти

Гран-прі Бахрейну став першою гонкою Формули-1 на Близькому Сході. Його включили до календаря чемпіонату в 2004 році. Першим переможцем гонки став легендарний Міхаель Шумахер, який виступав за команду Ferrari.

З 2014 року гонка проходить вночі, що зробило її ще більш видовищною.

Гран-прі Саудівської Аравії: цікаві факти

Траса в Джидді є однією з найшвидших міських трас у Формулі-1. Гонка проходить уздовж узбережжя Червоного моря. Це друга гонка Формули-1 на Близькому Сході, створена у XXI столітті після Гран-прі Бахрейну. Зокрема, в календар Ф-1 етап у Саудівській Аравії було включено відносно нещодавно - в 2021 році. Перший Гран-прі завоював Луіс Хемілтон з команди Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

