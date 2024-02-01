У сезоні-2024 легендарний пілот виступає за Mercedes.

Зірка "Формули-1" та семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон покидає Mercedes. У 2025 році він приєднається до Ferrari.

Про це повідомляє Sky News. Гамільтон підтвердив, що пілот залишає Mercedes після закінчення майбутнього сезону. Він провів у команді 11 років. Офіційна заява очікується згодом.

"Я провів неймовірні 11 років у цій команді, і я дуже пишаюся тим, чого ми досягли разом. Mercedes був частиною мого життя з 13 років. Це місце, де я виріс, тому рішення піти було одним із найважчих рішень, які мені коли-небудь доводилося приймати. Але настав правильний час для мене, щоб зробити цей крок, і я радий прийняти новий виклик", – йдеться у заяві Гамільтона.

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Очікується, що 39-річний британець замінить у Ferrari Карлоса Сайнса. Його контракт завершується в кінці 2024 року. Водночас інший пілот Ferrari Шарль Леклер нещодавно уклав нову довгострокову угоду з командою.

Льюїс Гамільтон: основні досягнення

Льюїс Гамільтон – британський автогонщик, який вважається одним із найуспішніших пілотів у історії "Формули-1". Він сім разів ставав чемпіоном світу, шість із яких – як пілот Mercedes.

Гамільтон розпочав свою кар'єру у "Формулі-1" в 2007 році, підписавши контракт з командою McLaren. Чемпіонський титул Гамільтон отримував у 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 роках.

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