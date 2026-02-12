'Момент ганьби': Сибіга різко розкритикував дискваліфікацію Гераскевича

У бажанні Гераскевича вшанувати вбитих Росією спортсменів нічого не було такого, що суперечило б правилам чи етиці, зазначив міністр.

Міжнародний олімпійський комітет підірвав власну репутацію, вирішивши дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича перед початком змагань на зимових Олімпійських іграх 2026 року.

Про це йдеться у заяві Сибіги в Telegram.

"МОК заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію. Майбутні покоління згадають це як момент ганьби", - наголосив Сибіга.

Як підкреслив глава МЗС, український скелетоніст Владислав Гераскевич лише хотів вшанувати спортсменів, убитих під час війни. "У цьому немає нічого, що суперечило б правилам чи етиці", - відзначив міністр.

При цьому, як зауважив Сибіга, "МОК залякував, проявляв неповагу й навіть повчав нашого спортсмена та інших українців, як їм слід мовчати про "один із 130 конфліктів у світі".

Крім того, глава МЗС звернув увагу, що МОК також систематично не спромігся протистояти найбільшому порушнику міжнародного спорту та Олімпійської хартії – Росії. "Країні, яка розпочала три вторгнення під час Олімпійського перемир’я за останні три десятиліття, реалізувала найбільшу державну допінгову програму, вбила 650 українських спортсменів і тренерів та зруйнувала 800 спортивних об’єктів в Україні", - повідомив міністр.

У зв’язку з цим, він переконаний, що саме росіян потрібно відсторонювати, а не забороняти вшанування їхніх жертв. Жоден із них не є "нейтральним".

"Якщо Олімпійське кредо каже, що "найважливіше в Олімпійських іграх – не перемога, а участь", то Міжнародний олімпійський комітет повністю зрадив його, не дозволивши Владиславу Гераскевичу взяти участь, і зрадив 650 українських спортсменів і тренерів, убитих Росією", - констатує Сибіга.

Водночас, за його словами, в Україні пишаються вчинком Владислава, який не зрадив їх.

Скандал на Олімпіаді - дискваліфікація Гераскевича

Як повідомляв УНІАН, український спортсмен мав намір виступати в "Шоломі Пам'яті", присвяченому українським спортсменам, які загинули в результаті російської агресії. Він відстоював цю позицію і не бажав змінювати шолом.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Міжнародна федерація бобслею і скелетону (IBSF) офіційно підтвердили дискваліфікацію українського скелетоніста.

Підставою для дискваліфікації стало порушення Олімпійської хартії, а саме правила 50, що забороняє політичні демонстрації на спортивних об'єктах.

