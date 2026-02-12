Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026

Український скелетоніст Владислав Гераскевич був дискваліфікований перед початком змагань на зимових Олімпійських іграх 2026 року. Про це повідомив сам спортсмен в ексклюзивному коментарі для "Суспільне Спорт".

Це сталося безпосередньо перед першим заїздом, який мав відкрити боротьбу за медалі в цій дисципліні.

Незабаром Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) офіційно підтвердили дискваліфікацію українського скелетоніста, пише Spiegel.

