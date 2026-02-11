У МОК відреагували на заяви Гераскевича про заборону вдягати шолом з фото загиблих атлетів

Українському спортсмену заборонили одягати шолом із зображеннями атлетів, які загинули від рук росіян. Однак МОК поки не підтвердив заборону.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич відстоює свою позицію на тлі тиску на Міжнародний олімпійський комітет (МОК) з вимогою посилити спортивні санкції проти росіян.

Нагадаємо, Гераскевич повідомляв, що йому заборонили одягати на змагання шолом із зображеннями українських спортсменів, які загинули через війну РФ проти України. "Деякі з них були моїми друзями", - сказав Гераскевич.

Як пише The Telegraph, виконуючи обіцянку використовувати олімпійську арену для привернення уваги всього світу до війни, Гераскевич зробив цю потужну заяву під час спуску по трасі в Кортіна-д'Ампеццо.

У повідомленні в соцмережах після інциденту Гераскевич написав: "Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не дозволяючи вшановувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть ступити".

Український спортсмен додав, що незважаючи на попередні прецеденти, коли МОК дозволяв подібні вшанування, "цього разу вони вирішили встановити особливі правила саме для України".

Що сказали в МОК

Видання зазначило, що МОК поки не підтвердив заборону. Представник МОК заявив, що вони не отримували жодних запитів від української федерації на використання шолома на змаганнях і не прокоментував, чи може це вважатися порушенням статуту МОК.

"На сьогоднішній день МОК не отримував жодних запитів від НОК на використання спортсменом шолома на змаганнях. Як тільки запит буде поданий, МОК розгляне його", - сказав представник.

Тиск на МОК

У зв'язку з усім цим спортивна організація Global Athlete закликала МОК посилити, а не пом'якшити спортивні санкції щодо Росії.

У відкритому листі до МОК і окремих спортивних федерацій йдеться:

"Агресія Росії проти України тільки посилилася з 2022 року. Той факт, що МОК послаблює обмеження щодо Росії, свідчить про те, що навіть за нового президентства Кірсті Ковентрі він, як і раніше, перебуває під впливом тих самих політичних сил, від яких, як він стверджує, дистанціюється".

Олімпіала-2026: новини

Хоча збірних РФ і Білорусі на Олімпіаді немає, 31 січня МОК дозволив 13 російським і білоруським спортсменам брати участь в Іграх в Італії в якості індивідуальних нейтральних спортсменів.

Раніше Гераскевич тримала плакат з написом "Ні війні в Україні" на Іграх у Пекіні всього за кілька днів до вторгнення РФ у 2022 році.

Фігурист Дмитро Шарпар, учасник зимових юнацьких Олімпійських ігор 2016 року, загинув, захищаючи Бахмут у 2023 році

