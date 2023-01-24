У роки кар'єри Дмитро Шарпар входив до складу національної збірної України з фігурного катання.

У боях з російськими окупантами під Бахмутом (Донецька область) загинув 25-річний український фігурист Дмитро Шарпар.

Про загибель спортсмена повідомили на сторінці Skate Ukraine у Facebook. За даними організації, спортсмена з Харкова не стало 23 січня.

"Дмитро виступав у парі з Анастасією Побіженко, був срібним призером чемпіонату України та увійшов до топ-10 на Юнацьких Олімпійських іграх-2016", - йдеться у повідомленні.

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Свої співчуття близьким Дмитра Шарпара висловив український скелетоніст Владислав Гераскевич.

"Співчуття близьким Дмитра та усій спортивній українській родині…

Разом з Дмитром брали участь у Юнацьких Олімпійських іграх у Ліллехаммері-2016.

В той самий час російське фігурне катання влаштовує льодові шоу на підтримку геноциду українців", - написав у Твіттері Гераскевич.

У роки кар'єри Дмитро Шарпар входив до складу національної збірної України з фігурного катання. Він виступав у парі з відомою українською фігуристкою Анастасією Побіженко.

Після завершення спортивної кар'єри працював артистом циркового шоу на льоду "Гранд".

25-річний Дмитро Шарпар пішов захищати Україну з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті ракетного удару по Дніпру загинув заслужений тренер України з боксу Михайло Кореновський.

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