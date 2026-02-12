Гераскевич уперше прокоментував свою дискваліфікацію на Олімпіаді-2026

Він зауважив, що не отримав жодного пояснення щодо російського прапору, зображеного на шоломі одного зі спортсменів.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вперше прокоментував свою дискваліфікацію на зимовій Олімпіаді-2026.

Як повідомило Суспільне, український спортсмен вважає, що жодних порушень з його боку на Олімпіаді-2026 не було. "Ми не порушили жодних правил і мали повне право виступати у цьому шоломі на рівні з іншими спортсменами, що робили подібне у попередні дні на цих Олімпійських іграх", - підкреслив спортсмен.

Гераскевич розповів, що в отриманих ним документах написано, що він публічно анонсував, що це жертви війни.

Відео дня

"Цей шолом не несе політичного контексту, тож, вважаю, я мав повне право виступати у ньому", - висловив переконання спортсмен.

У зв'язку з цим Гераскевич поставив під сумнів заяви Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та особисто голови МОК Керсті Ковентрі, що вони підтримують Україну.

"Щодо цього є великі сумніви. Особливо після цього рішення. Ми заплатили ціну за нашу гідність. Я відстоював інтереси України та пам’ять про спортсменів", - пояснив свої дії Гераскевич.

Він зауважив, що надалі буде готувати позов у CAS і продовжуватиме боротися за свої права.

Також ситуацію прокоментував і батько спортсмена Михайло Гераскевич. Він вважає, що МОК виніс таке рішення через тиск своїх російських спонсорів.

Батько спортсмена деталізував, що голова МОК Ковентрі намагалася переконати, що "демонстрація вбитих Росією спортсменів створить хаос в олімпійському русі", а це завадить святковій атмосфері на Олімпіаді.

Михайло Гераскевич підтверив слова сина про намір подати позов у CAS.

"Це зачеплено честь Влада, зруйновано нашу багаторічну роботу... Ми підходили у дуже оптимальній формі, і це можна побачити за результатами останніх контрольних тренувань. Якщо подивитися на результати спортсменів, Влад перебував би у зоні подіуму зі своїми результатами. Це була б боротьба за медаль", - підкреслив він.

"Це все перекреслено, але найголовніше, що МОК намагався перекреслити пам'ять про українських героїв. МОК дискваліфікував не Владислава, а дискваліфікував Україну... Це дискваліфікація демократії заради своїх приватних інтересів, через чуттєвий тиск російських спонсорів", - констатував батько спортсмена.

Дискваліфікація Гераскевича: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на змаганнях Олімпіади-2026 Гераскевич хотів виступати в "Шоломі Пам'яті", на якому зображені українські спортсмени, загиблі від рук окупантів.

Це не сподобалося МОК і він вирішив дискваліфікувати українського спортсмена. Зокрема, підставою для дискваліфікації стало порушення Олімпійської хартії, а саме правила 50, що забороняє політичні демонстрації на спортивних об'єктах.

Вас також можуть зацікавити новини: