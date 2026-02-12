Війна має імена й обличчя: посол ЄС емоційно відреагувала на дискваліфікацію Гераскевича

Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував Гераскевича, але допустив до зимової Олімпіади 20 російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором.

Посолка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича від участі в змаганнях на зимових Олімпійських іграх 2026 року.

На сторінці в соцмережі Матернова повідомила, що вчинок функціонерів МОК іі розізлив і розчарував. "Крім того, що я щодня дивлюся і захоплююся тим, як Україна витримує масовані російські атаки, мета яких у цю пору року - ХОЛОДОМОР: знищення людей через зиму, холод і темряву, як і багато з вас, я також стежу за Олімпійськими іграми в Італії", - відзначила Матернова.

Вона нагадала, що ідея давніх Олімпійських ігор, народжених в Олімпії в часи античної Греції, полягала у тому, щоб було перемир’я у всьому світі.

"Це було не лише про спорт, а й про політико-релігійний механізм зупинення воєн. Схоже, сучасні держави значно більше вірять у геополітичні інтереси. Олімпійське перемир’я більше не є обов’язковим. Не будемо заглиблюватися в історію сучасних Олімпійських ігор. Просто згадаємо 2014 рік, коли Росія напала на Україну під час Олімпіади в Сочі", - підкреслила посол.

При цьому, вона висловила своє захоплення жестом Владислава Гераскевича.

"Він тренувався в шоломі із зображеннями українських спортсменів і друзів, убитих Росією. Він хотів нагадати світу, що війна триває і що вона має імена й обличчя", - додала Матернова.

Утім, українського спортсмена відсторонили від Олімпіади.

"Відсторонив той самий Олімпійський комітет, який дозволив 20 російським і білоруським спортсменам змагатися під нейтральним прапором", - зауважила Матернова.

Вона завила, що цьогорічна Олімпіада точно не зупинила РФ, бо вона щодня атакує Україну.

"Цієї ночі було пошкоджено ще одну теплову електростанцію. У Києві ще 2 600 житлових будинків залишилися без опалення - загалом уже 3 700 багатоповерхівок без тепла. Щонайменше шестеро людей постраждали, серед них - 4-рирічна дитина в Дніпрі", - зазначила посол.

Як констатувала Матернова, Гераскевича відсторонили, але світ не може заплющувати очі на війну в Україні, бо люди тут мерзнуть і гинуть.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у мережі X повідомив, щи дискваліфікація Гераскевича необґрунтована.

Як вважає глава МЗС, йдеться не про правила щодо спорядження спортсменів, а "про придушення голосу держави, яка зазнає нападу".

"Пам'ятати про вбитих війною Росії - це не порушення, це наш моральний обов'язок. Коли пам'ять карається - нейтралітет стає співучастю", - наголосив Тсахкна.

Не залишилась осторонь і прем’єрка Латвії Евіка Сіліня. Вона також засудила рішення МОК щодо Гераскевича.

Вона написала у Х, що не погоджується з рішенням МОК щодо дискваліфікації українця, який виступав на Олімпіаді у шоломі із зображенням українських спортсменів, які загинули через війну РФ.

"Це суперечить олімпійському духу та основним цінностям поваги і солідарності. Вшанування загиблих – це не політична пропаганда, а акт гуманності", – висловила думку Сіліня.

Дискваліфікація Гераскевича на Олімпіаді-2026

Як повідомляв УНІАН, Гераскевич мав намір виступати на зимовій Олімпіаді у "Шоломі пам’яті" з метою вшанування українських спортсменів, яких вбила Росія під час війни проти України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що МОК підірвав власну репутацію, вирішивши дискваліфікувати Гераскевича. Це рішення глава МЗС назвав моментом ганьби, який будуть пам’ятати наступні покоління.

