У разі участі спортсменів з РФ і Білорусі в Азіатських іграх, вони змагатимуться в нейтральному статусі.

Напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив про готовність дозволити російським і білоруським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях.

Цією заявою відразу ж вирішили скористатися в Азії і запросили на свої змагання атлетів з країн-агресорів.

Олімпійський комітет Азії (ОCА) запропонувала РФ і Білорусі брати участь в Азіатських іграх-2023.

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"Ми підтримуємо МОК у солідарності з Україною, санкціях проти Росії та Білорусі та статусі спортсменів з цих країн.

Олімпійський комітет Азії вірить в об'єднуючу силу спорту і в те, що всі спортсмени - незалежно від їх національності або паспорта - повинні мати можливість виступати на спортивних змаганнях.

ОСА запропонував російським і білоруським спортсменам, які відповідають вимогам, можливість брати участь в змаганнях в Азії, включаючи Азіатські ігри.

ОСА залишається в режимі очікування, поки Міжнародний олімпійський комітет разом з міжнародними федераціями продовжує вивчати шляхи для повернення російських і білоруських атлетів до участі в змаганнях при дотриманні суворих умов", - йдеться в заяві азіатської організації.

Відзначається, що в разі участі спортсменів з Росії та Білорусі в Азіатських іграх, вони будуть змагатися в нейтральному статусі без прапорів і гімнів.

Нагадаємо, МОК обговорив питання відсторонення росіян і білорусів від міжнародних змагань і повідомив про намір розглянути допуск спортсменів РФ і Білорусі до участі в міжнародних змаганнях при дотриманні ними суворих умов - повного нейтралітету і тільки тих, хто не підтримав війну в Україні.

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