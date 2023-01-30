Раніше МОК заявив, що може допустити російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання.

Міжнародний олімпійський комітет відкинув різку критику з боку українських офіційних осіб, які звинуватили його в розпалюванні війни. Це сталося через намір організації допустити росіян до участі в Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Про це пише Reuters. У МОК назвали критику України "наклепницькою" і такою, що не сприяє "конструктивній дискусії".

"МОК рішуче відкидає ці та інші наклепницькі заяви. Вони не можуть служити основою для будь-якої конструктивної дискусії", - йдеться в заяві Міжнародного олімпійського комітету.

Відео дня

Участь росіян в Олімпіаді 2024

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Міжнародний олімпійський комітет заявив, що може допустити російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання. Але тільки для тих, хто не підтримують російську агресію і за умови виступу під нейтральним прапором. МОК заявив, що вітає пропозицію Олімпійської ради Азії щодо надання російським і білоруським спортсменам шансу змагатися в Азії.

Міністр спорту України Вадим Гутцайт попередив, що Україна бойкотуватиме літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі, якщо до участі в змаганнях допустять росіян і білорусів.

Радник президента України Михайло Подоляк у вихідні назвав МОК таким, що пропагує "насильство, масові вбивства, руйнування" і заявив у понеділок, що присутність Росії на Іграх означатиме надання "платформи для сприяння геноциду".

Президент України Володимир Зеленський закликав до кампанії, щоб не допустити російських спортсменів до змагань у Парижі. У своєму відеозверненні Зеленський пообіцяв "захистити спортивні структури та міжнародний олімпійський рух від дискредитації через спроби окремих представників спортивної бюрократії допустити російських спортсменів до міжнародних змагань".

Також президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона з тим, що необхідно впевнитися, що Росія не зможе використовувати паризьку Олімпіаду для пропаганди агресії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше звертав увагу на те, що багато російських олімпійців мають зв'язки з військовими, в тому числі виступаючи за спортивні клуби Міноборони. "Армія, яка безчинствує, вбиває, ґвалтує, грабує. Ось кого невіглас МОК хоче поставити під білий прапор, дозволяючи конкурувати", - заявляв Кулеба. Голова МЗС підкреслив, що Міжнародний олімпійський комітет готовий розтоптати могили тисяч убитих українців, щоб повернути росіян на змагання.

Вас також можуть зацікавити новини: