Можливий масовий бойкот Олімпійських ігор.

Міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортничук впевнений, що кілька десятків країн об'єднаються, аби не допустити участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх та інших великих спортивних заходах, поки війна в Україні триває.

"Я переконаний, що зустріч, запланована на 10 лютого, призведе до висновку, що більше 30 або, може бути, 40 міністрів спорту, в тому числі з США, Великобританії, Канади, Австралії та Японії, рішуче відкинуть ідею допустити спортсменів з Росії і Білорусі взяти участь в іграх", — заявив міністр у коментарі Reuters.

За його словами, можливий масовий бойкот Олімпійських ігор, які пройдуть з 26 липня по 11 серпня 2024 року в Парижі.

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"Я не думаю, що нам доведеться приймати жорсткі рішення перед Олімпіадою, і, якщо ми будемо бойкотувати ігри, коаліція, частиною якої ми будемо, буде досить широкою, щоб проведення ігор стало безглуздим", – додав він.

Напередодні міністри спорту Латвії, Литви, Естонії та Польщі випустили спільну заяву, в якій наголосили, що будь-які спроби Міжнародного олімпійського комітету повернути російських і білоруських спортсменів для участі в змаганнях, навіть під нейтральним прапором, повинні бути відкинуті.

Участь Росії та Білорусі в Олімпійських іграх

26 січня Міжнародний олімпійський комітет заявив, що може допустити російських і білоруських спортсменів, які не підтримують війну проти України, на міжнародні змагання під нейтральним прапором.

Україна своєю чергою заявила, що бойкотуватиме змагання, на які допустять представників країни-агресора та Білорусі, що підтримує російську агресію проти України. Президент Володимир Зеленський закликав не допустити російських спортсменів на Олімпійські ігри в Парижі, це питання ставало предметом його розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном. Голова МЗС Дмитро Кулеба звинувачував МОК у готовності розтоптати могили тисяч убитих українців, щоб повернути росіян на змагання.

У МОК називали критику України "наклепницькою" і такою, що не сприяє "конструктивній дискусії" і запевняли, що санкції проти спортсменів з РФ і Білорусі збережуться.

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