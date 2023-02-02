Зазначається, що остаточне рішення з цього питання поки не прийнято.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що не розглядає питання щодо участі спортсменів із Росії та Білорусі в Іграх-2024 у Парижі.

Наразі розробляються критерії для допуску атлетів із країн-агресорів до літнього сезону в азіатських турнірах, повідомляється на офіційному сайті МОК. Там наголосили, шо у документації комітету немає згадки про спортсменів з РФ та Білорусі у контексті їхньої участі на Олімпійських іграх у Франції.

"Рішення про участь спортсменів з російським або білоруським паспортом в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі поки не прийнято. Йдеться про їхню участь у міжнародних змаганнях в Азії в майбутньому літньому спортивному сезоні. У жодному з опублікованих МОК документів ви не знайдете згадки про Олімп іграх 2024 року в Парижі для спортсменів із російським чи білоруським паспортом", – пояснили в організації.

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Участь росіян в Олімпіаді-2024

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Міжнародний олімпійський комітет заявив, що може допустити російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання. Але тільки для тих, хто не підтримує російську агресію і за умови виступу під нейтральним прапором. МОК заявив, що вітає пропозицію Олімпійської ради Азії щодо надання російським і білоруським спортсменам шансу змагатися в Азії.

У зв'язку з цим, в Україні заявили, що бойкотуватимуть змагання, на яких будуть представники агресивних країн. Президент Володимир Зеленський закликав не допустити російських спортсменів до змагань у Парижі.

Голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Міжнародний олімпійський комітет готовий розтоптати могили тисяч убитих українців, щоб повернути росіян на змагання.

"Армія, яка безчинствує, вбиває, ґвалтує, грабує. Ось кого невіглас МОК хоче поставити під білий прапор, дозволяючи конкурувати", - обурився міністр.

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