Поки невідомо, чи зіграє Україна проти білорусів.

Чоловіча збірна України з пляжного футболу у півфіналі Євроліги поступилася Італії. У матчі за третє місце українська команда має зіграти проти Білорусі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт. Зазначається, що збірна зобовʼязана бойкотувати цю гру через наказ Мінмолодіспорту.

Гра за третє місце Євроліги з пляжного футболу має відбутися 14 вересня.

Суспільне нагадує, що раніше поєдинки проти Білорусі в пляжному футболі бойкотували й інші країни. До прикладу, минулого року від матчу з білорусами відмовилася Естонія. Водночас у липні 2025 року гру з Білоруссю бойкотувала збірна Латвії.

Нагадаємо, в 2023 році Україна відмовилася виступити на ЧС з пляжного футболу через допуск Білорусі.

