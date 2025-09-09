Тренерка атлетки розповіла про пропозиції Катару та інших країн.

Цього травня на змаганнях у Досі українську спортсменку Ярославу Магучіх намагалися переконати виступати за збірну Катару. Про це розповіла її особиста тренерка Тетяна Степанова, в інтерв’ю фінському виданню Yle.

За словами Степанової, представники катарської збірної з легкої атлетики пропонували Магучих "стільки грошей, скільки вона забажає". При цьому, це не єдина пропозиція, яку отримувала спортсменка та її тренерка.

"Багато національних команд залучали нас до своїх лав останніми роками. Катарці пропонували великі гроші, щоб ми туди перейшли", – розповіла Степанова.

Але позиція Ярослави Магучіх залишається незмінною – вона виступатиме виключно за Україну, і залишиться представницею України на усіх міжнародних змаганнях.

"Я відіграю важливу роль як представник України на міжнародних змаганнях. Я хочу, щоб мою країну побачили. Я хочу, щоб люди побачили, як ми боремося за свою незалежність", - прокоментувала Ярослава.

"Ми любимо наш дім. Залишатися за кордоном для нас не варіант", – додала Степанова.

Зміна громадянства гімнаста Ілля Ковтуна

Нагадаємо, що цього літа стало відомо про те, що срібний призер літньої Олімпіади-2024 Ілля Ковтун змінив українське громадянство на хорватське. Гімнаст та його тренерка подали документи ще у січні. Вони коментували, що отримали у Хорватії "ідеальні умови" для тренувань.

