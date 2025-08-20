Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка розповідала про свої провальні виступи, повідомила про підготовку до нових стартів у сезоні-2025. Вона зазначила, що цьогоріч разом з тренеркою Тетяною Степановою намагаються вдосконалити техніку стрибка. Про це пише "Суспільне".
"Минулий рік був найуспішнішим у моїй кар'єрі зі світовим рекордом та олімпійським золотом, але тепер це вже історія. Звичайно, я хочу вдосконалюватися та стрибати ще вище. Для мене дуже важливо показувати чудові результати та представляти свою країну", - сказала вона.
За її словами, у стрибках у висоту вони з тренеркою завжди намагаються знайти правильний спосіб стрибка та показати найкращі результати.
"Цього року ми трохи змінили мій підхід - тепер я використовую меншу дугу, що дає мені швидший розбіг", - додала Магучіх.
Спортсменка зазначила, що наразі українскькі стрибунки у висоту вболівають одна за одну та водночас намагаються показати кращий результат.
"Щороку дівчата стають кращими, і я намагаюся не втрачати свій рівень. Чудово, що у нас така змагальна атмосфера, тому що ми підштовхуємо одна одну до все вищих і вищих результатів. Я пам’ятаю, як п’ять років тому кожна дівчина була окремо. Тепер ми разом, ідтримуємо одна одну та друзі. Це робить нас сильнішими", - розповіла вона.
Новини спорту
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук отримала чотирирічну дискваліфікацію через позитивний допінг-тест. Таким чином спортсменка не зможе виступати до травня 2029 року, з урахуванням того, що відлік почався з травня 2025 року.
