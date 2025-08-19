Українська легкоатлетка прокоментувала цю ситуацію і відкинула всі звинувачення.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук отримала чотирирічну дискваліфікацію через позитивний допінг-тест. Таке рішення винесла Athletics Integrity Unit (AIU) - незалежна організація, що бореться з допінгом у легкій атлетиці.

Вердикт AIU було оголошено 18 серпня. Бех-Романчук визнали винною у використанні заборонених речовин, призначивши їй максимальний термін дискваліфікації - 4 роки.

Це покарання означає, що спортсменка не зможе виступати до травня 2029 року, з урахуванням того, що відлік почався з травня 2025 року.

Бех-Романчук отримала максимальний термін, оскільки не визнала свою провину і не змогла довести, що заборонена речовина потрапила в її організм випадково. У разі визнання провини або підтвердження ненавмисного вживання допінгу покарання могло бути скорочено вдвічі.

Сама спортсменка вже відреагувала на рішення AIU в соціальній мережі Instagram, категорично заперечуючи свою провину. У своїй публікації Бех-Романчук заявила, що більше не може боротися "на два фронти". Тому вирішила зробити паузу і зосередитися на своїй родині та власному здоров'ї.

Раніше УНІАН повідомляв, що разом із Бех-Романчук від змагань відсторонили штовхача ядра Романа Кокошка. Його дискваліфікували менше, ніж на два роки (на 22 місяці).

Крім того, ми також розповідали, що Мудрика офіційно звинуватили у вживанні допінгу. Нападника можуть відсторонити від футболу на строк до чотирьох років відповідно до правил FA після того, як у його пробі "А" - взятій торік - виявили заборонену речовину, імовірно мельдоній.

