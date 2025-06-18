Згідно з правилами Футбольної асоціації, українець може забути про футбол на багато років.

Вінгер "Челсі", українець Михайло Мудрик звинувачений Футбольною асоціацією (FA) у порушенні антидопінгових правил і тому може отримати тривалу дискваліфікацію.

Нападника можуть відсторонити від футболу на строк до чотирьох років відповідно до правил FA після того, як у його пробі "А" - взятій торік - було виявлено заборонену речовину, імовірно мельдоній, що володіє стимулювальним ефектом, пише The Telegraph.

Мудрик був тимчасово відсторонений від участі в матчах, поки він і "Челсі" очікували результатів проби "B". Тепер FA офіційно підтвердила, що гравцеві висунуто звинувачення.

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Український спортсмен, у свою чергу, найняв юридичну фірму Morgan Sports Law для захисту своїх інтересів. Також відомо, що підтримку надає і сам клуб "Челсі". Ця ж фірма раніше представляла колишнього півзахисника "Ювентуса" Поля Погба в його апеляції на чотирирічну дискваліфікацію за допінг, яку потім Спортивний арбітражний суд скоротив до 18 місяців. Погба розірвав контракт із "Ювентусом" і нині шукає новий клуб після того, як термін дискваліфікації завершився в березні поточного року.

Негативний тест на допінг Мудрика - що ще відомо

Хоча Мудрик заперечує, що навмисно порушував будь-які правила. Стверджується, що в серпні минулого року він здав негативний тест і відтоді не змінював своєї поведінки.

Футболіст не виходив на поле за "Челсі" з листопада минулого року і, згідно з умовами тимчасової дискваліфікації, навіть не мав права тренуватися на базі клубу в Кобемі або з партнерами по команді.

24-річний гравець як глядач відвідав фінал Ліги конференцій, де грав його клуб, і вже цього літа побачив, як його десятий номер був переданий Колу Палмеру.

Раніше УНІАН повідомляв про версію, що у Мудрика допінг від корови. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк заявив, що ця версія сумнівна.

"Стовбурові клітини - це давно відома і поширена в Європі та світі процедура, яку почали активно використовувати задовго до України. Щоправда, беруться ці стовбурові клітини з тканин самого пацієнта - жиру, кісткового мозку або крові - щоб уникнути імунної реакції відторгнення. Про те, щоб брати такі компоненти у тварин, узагалі не йдеться, адже це небезпечно", - зазначив фахівець.

Крім того, ми розповідали, що Мудрик втратив не лише можливість грати, а й дівчину - модель-росіянку. Вона закінчила стосунки з українцем заради американця Вестона Маккенні.

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