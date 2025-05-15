Щодо справи Бех-Романчук очікуються судові слухання.

Українську стрибунку Марину Бех-Романчук відсторонили від змагань, оскільки вона здала позитивний допінг-тест. Також був дискваліфікований український штовхач ядра Роман Кокошко. Про це повідомляє Athletics Integrity Unit (AIU).

Зазначається, що термін відсторонення Бех-Романчук поки не відомий. Кокошка дискваліфікували на 22 місяці.

В AIU поділилися, що санкції щодо Бех-Романчук пов'язані з тим, що в її організмі під час проби знайшли заборонену речовину - тестостерон. Через це спортсменку можуть дискваліфікувати на строк до чотирьох років.

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Тепер очікуються судові слухання щодо справи Бех-Романчук. Спортсменка зберігає право на подачу апеляції до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.

Кокошко був відсторонений від змагань ще наприкінці 2024 року за пропуск трьох допінг-тестів. Тепер у цій справі було винесено остаточне рішення.

Дискваліфікація діє з моменту відсторонення в грудні. Тож до змагань Кокошко зможе повернутися лише через 17 місяців.

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Раніше стало відомо, що сербський і британський тенісисти Новак Джокович і Енді Маррей більше не працюватимуть разом. Джокович подякував своєму екссупернику "за всю важку роботу, задоволення і підтримку" протягом шести місяців, коли Маррей був головою його тренерського штабу.

Крім того, українська спортсменка Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту серед жінок у рамках комерційного турніру What Gravity Challenge. Під час змагань вона змогла взяти висоту 2,02 метра.

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