Тенісисти почали працювати разом перед Відкритим чемпіонатом Австралії.

Сербський та британський тенісисти Новак Джокович й Енді Маррей "більше не працюватимуть разом". Про це вони заявили особисто, передає Sky News.

Джокович подякував своєму екссупернику "за всю важку роботу, задоволення і підтримку" протягом шести місяців, коли Маррей був очільником його тренерського штабу.

За словами сербського тенісиста, йому "дуже сподобалося поглиблювати нашу дружбу разом".

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Водночас колишня перша ракетка світу Маррей заявив:

"Дякую Новаку за неймовірну можливість працювати разом і дякую його команді за всю важку роботу протягом останніх шести місяців. Я бажаю Новаку всього найкращого до кінця сезону".

Що відомо про співпрацю тенісистів

Джокович та Маррей почали працювати разом перед Відкритим чемпіонатом Австралії в січні, де Джокович зупинив свою участь у змаганнях через травму у півфінальному матчі проти німецького тенісиста Олександра Звєрєва.

Під час турніру Маррей наголосив, що не хотів одразу переходити до тренерської роботи після завершення своєї кар'єри, однак пропозиція Джоковича була дуже привабливою.

Зазначається, що Маррей працював з Джоковичем в Індіан-Веллсі та Маямі, де сербський спортсмен дійшов до фіналу, однак програв чеському тенісисту Якубу Меншику. Таким чином під час своєю співпраці вони не досягли трофеїв для Джоковича.

"Після поразки в Маямі форма Джоковича пішла на спад. 37-річний тенісист програв свої стартові матчі на турнірах серії "Мастерс" у Монте-Карло та Мадриді у квітні", - нагадали у Sky News.

Що відомо про Новака Джоковича

Новак Джокович є сербським тенісистом, олімпійським чемпіоном-2024 та бронзовим призером Олімпійських ігор-2008. Він став першим гравцем в історії, який перемагав в одиночному розряді на всіх чотирьох "Великих шоломах" та дев'яти турнірах серії Masters.

Також Джокович виграв 24 турніри "Великого шолома" та є рекордсменом за кількістю сезонів, завершених як перша ракетка світу.

Позиція Джоковича щодо війни в Україні

Варто зазначити, що раніше сербський тенісист виступав за те, щоб повернути росіян та білорусів на Вімблдон. За його словами, спортсмени з цих країн не починали війну в Україні, тому є лише заручниками ситуації.

Водночас Джокович наголошував, що війна є набагато масштабнішою, тому потрібно молити Бога, аби вона закінчилася.

"Як дитина війни, єдине, що я можу сказати, це те, що у війні ніколи немає переможця. Війна - це найпотворніша річ у житті, найгірший винахід людства, найгірша ідея в історії. На жаль, війна в Україні триває дуже довго, і з кожним днем вона стає все більш руйнівною. Є зруйновані міста, обірвані життя, але є і збиток, який неможливо побачити, який залишиться надовго", - сказав він.

Відомо, що тенісист пережив за своє життя дві війни - громадянську в Югославії й натовські бомбардування Белграда.

Енді Маррей - довідка

Енді Маррей є британським тенісистом, першим тенісистом в історії, який виграв дві золоті медалі Олімпійських ігор в одиночному розряді, а також є переможцем трьох турнірів "Великого шолома".

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