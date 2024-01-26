Перша ракетка світу вилетів, програвши італійському тенісисту, у півфіналі.

Фаворит престижного тенісного турніру Australian Open Новак Джоковіч програв у півфінальній зустрічі італійцю Янніку Зіннеру.

Перші два сети пройшли для італійця порівняно спокійно – з перемогою 1:6 та 2:6. Досвідчений серб розмочив рахунок тільки в третій партії. 36-річний ветеран вирівняв гру і забрав сет з рахунком 7:6.

Втім, це не допомогло Джоковічу і вже в четвертій партії він знову просів. Віддавши пункт на власній подачі, сербський тенісист програв сет і поєдинок загалом. Ця гра стала історичною для Джоковіча. Адже один із найтитулованіших тенісистів світу ніколи не програвав на Australian Open, коли проходив стадію 1/4 фіналу.

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У паралельній півфінальній зустрічі росіянин Даніїл Медвєдєв обіграв Александра Звєрєва з Німеччини. Російський спортсмен програв перші два сети, але потім зробив камбек, вигравши три партії поспіль. Таким чином, російський тенісист пройшов до фіналу турніру де й зустрінеться 28 січня Зіннером.

Australian Open: головні новини

УНІАН повідомляв, що українська тенісистка Людмила Кіченок вдруге в кар'єрі гратиме у фіналі турнірів Грендслем. Цього разу, в парі з латвійкою Оленою Остапенко вона обіграла суперниць з Нової Зеландії та Канади.

Незадовго до цього, інша українка Даяна Ястремська вилетіла на стадії півфіналу. Вона програла Чхен Цінвень з Китаю. Матч завершився у двох партіях з однаковим рахунком 4:6, 4:6.

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