Українська тенісистка програла в двох партіях з рахунком 4:6, 4:6.

У Мельбурні завершився півфінальний матч Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, в якому українка Даяна Ястремська програла Чхен Цінвень з Китаю. Матч завершився у двох партіях з однаковим рахунком 4:6, 4:6.

Українка потужно почала матч і відразу зробив брейк, повівши в першій партії 2:0. Але, потім суперниця зуміла перехопити ініціативу, спочатку зрівнявши рахунок (3:3), а потім зробивши ще один брейк (3: 5). У підсумку партія завершилася з рахунком 4:6.

У другій партії вже китаянка першою зробив брейк, але Ястремсакая зуміла вирівняти гру (2:2) і, здавалося, зуміла переломити хід гри в цілому. Але, ще один брейк китаянки став вирішальним - 4:6 і в другій партії.

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Ястремська виконала 3 ейси (проти 4 у суперниці), допустила 5 подвійних помилок (3 - у суперниці), але, головне, реалізувала лише 2 брейк-поінти, проти 4 - у суперниці.

У фіналі Цінвень протистоятиме білоруска Аріна Соболенко, яка в першому півфіналі виграла у американки Корі Гауфф з рахунком 7:6 (2), 6:4.. Вирішальний матч жіночого одиночного турніру відбудеться в суботу, 27 січня.

Раніше Ястремська і Марта Костюк дійшли до чвертьфіналу, де Костюк поступилася Гауфф 6:7 (6), 7:6 (2), 2:6, А Ястремська впевнено обіграла Лінду Носкову з Чехії 6:3, 6:4. У свою чергу, чешка в 1/8 фіналу пройшла Еліну Світоліну (3:0 - відмова), яка в першій партії відмовилася від боротьби через різкий біль у спині.

Вихід відразу трьох українок в 1/8 фіналу і двох - у чвертьфінал став лекордним для українського тенісу на турнірах "Великого шолома". Також півфінал для Ястремської став найкращим досягненням в її кар'єрі. Раніше в півфіналі іншого турніру "Великого шолома" - Вімблдону - двічі була Світоліна.

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