Магучіх під час змагань змогла взяти висоту 2,02 метра.

Українська спортсменка Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту серед жінок у рамках комерційного турніру What Gravity Challenge, що відбулися сьогодні, 9 травня, у Катарі. Вона взяла висоту 2,02 метра, показавши найкращий результат, повідомляє ФЛАУ.

Під час змагань Магучіх провела дуель з Елеанор Паттерсон з Австралії, яка змогла взяти висоту 1,96 метра. Спроба стрибнути на 1,98 метра виявилася для неї невдалою. Українська спортсменка ж впоралася з цим завданням.

Цікаво те, що через помилку організаторів стрибок Магучіх на 1,98 метра був анульований. Проте вона вирішила підкорити висоту 2 метри з першої спроби, що в неї вийшло.

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Потім українська спортсменка вирішила підняти планку до 2,02 метра. Вона з першої спроби взяла цю висоту.

На турнірі також виступала українка Юлія Левченко, яка змогла стрибнути на 1,94 метра. Це її найкращий результат у сезоні, який дозволив їй посісти третє місце в змаганнях.

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Раніше в китайському Шанхаї відбулися другі в сезоні Діамантової ліги змагання в жіночому секторі стрибків у висоту. Українська спортсменка Ярослава Магучіх здобула перемогу, взявши висоту 2 метри з першої спроби.

Крім того, стало відомо, що український гімнаст Пантелей Колодій вирішив змінити своє спортивне громадянство. 23-річний гімнаст планує виступати за США.

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