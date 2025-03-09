Ніхто не зміг стрибнути краще за українку на чемпіонаті у 2025 році.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола чергове "золото" на чемпіонаті Європи в приміщенні, який проходив у Нідерландах. Чемпіонці Олімпійських ігор-2024 у Парижі з першого разу вдалося взяти висоти 192, 195 і 197 см та з другого разу 199 см, про це свідчить трансляція турніру на "Суспільному".

Таким чином, вона випередила Ангеліну Топіч із Сербії, яка стрибнула на 195 см та 19-річну Енглу Нільссон зі Швеції (195 см).

Відомо, що це вже втретє поспіль, коли Магучіх виграє чемпіонат Європи. Раніше вона вигравала у 2021 та 2023 роках. Українка повторила рекорд Розмарі Аккерман із Німеччини, яка була чемпіонкою Олімпійських ігор, піднімаючись на вершину в 1974, 1975 і 1976 роках.

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Крім того, крім Ярослави Магучіх, на європейському чемпіонаті в Нідерландах перемогу здобув Олег Дорощук. Він узяв усі п'ять планок із першої спроби і взяв "золото", стрибнувши 2.32 м, чого не вдалося жодному з його суперників.

Після цього українець продовжив стрибати далі, взявши висоту 2.34 м, оновивши свій особистий рекорд.

Раніше УНІАН повідомляв, що українець став чемпіоном світу зі скелетону серед юніорів U-20. Він випередив латвійця Емілса Індріксонса (+0.02) і швейцарця Валентіно Буффа (+1.12).

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