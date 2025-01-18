Він повторив найкращий результат в історії України.

Українець Ярослав Лавренюк став чемпіоном світу зі скелетону серед юніорів U-20.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Міністерства молоді та спорту України, на світовій першості у швейцарському Санкт-Моріці 17-річний спортсмен здобув золото з результатом 2:18.70 хвилин.

Так, він випередив латвійця Емілса Індріксонса (+0.02) та швейцарця Валентино Буффа (+1.12).

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Крім того, Лавренюк посів високе 4-те місце у категорії U-23, де перемогу здобув німець Лукас Давід Нідеггер.

"Це досягнення повторює найкращий результат в історії України у скелетоні. Вітаємо чемпіона та бажаємо нових перемог на міжнародній арені!", - додали у міністерстві.

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Як повідомляв УНІАН, раніше українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії 2025. У другому раунді вона впевнено переграла американку Керолайн Доулхайд (США) за 1 годину і 15 хвилин.

Ця перемога стала для Світоліної 100-ю на турнірах серії Grand Slam. Всього у Мельбурні українка виграла 27 поєдинків. Це була її перша зустріч з Доулхайд на корті.

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