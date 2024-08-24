Чемпіонський пояс український боксер здобув у травні в бою проти британця Тайсона Ф'юрі.

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик подарував президенту Володимиру Зеленському свій чемпіонський пояс під час церемонії нагородження українських спортсменів. Відповідне відео оприлюднила прес-служба Офісу президента.

Вперше пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC Олександр Усик здобув у 2018 році. У травні цього року український боксер повернув собі цей пояс у поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі.

"Це справжній, який ми забрали у нашого товстого друга із Лондона, оригінальний пояс. Хочеться, щоб він залишився у вас. Я вибачаюся, що тут немає фотки мого друга, якого я побив. Але її тут і не має бути, є моя", – сказав Олександр Усик, передаючи цінний трофей Володимиру Зеленському.

Очільник держави зауважив, що буде не дуже чесно, якщо пояс залишиться в Офісі президента, хоча боровся за нього Усик.

"Я ще один завоюю", – відповів на це спортсмен.

Як зазначили у президентській прес-службі, подарований пояс був виготовлений спеціально для поєдинку Олександра Усика з Тайсоном Ф’юрі.

Також повідомляється, що сьогодні під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності на Софійській площі у Києві президент відзначив орденами Свободи Олександра Усика та дворазову олімпійську чемпіонку-фехтувальницю Ольгу Харлан.

Боксерський поєдинок Усик – Ф’юрі

Як писав УНІАН, у травні український боксер Олександр Усик у неймовірному поєдинку переміг британця Тайсона Фʼюрі та став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

Бій відбувся в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) і тривав усі дванадцять раундів. Наприкінці дев’ятого раунду український боєць відправив британця у нокдаун. Зрештою судді віддали перемогу Олександру Усику.

За підсумками бою український боксер захистив пояси за версіями WBA, WBO та IBF і відібрав у британця титул чемпіона за версією WBC. Таким чином українець став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні в XXI столітті.

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