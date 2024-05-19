Усик назавжди вписав своє ім'я в історію боксу.

Український боксер Олександр Усик у неймовірному поєдинку переміг британця Тайсона Фʼюрі та став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

Бій відбувся в ніч проти 19 травня в Ер-Ріяді, на "Кінгдом Арені". Українець захистив пояси WBA, WBO та IBF і відібрав титул WBC у британця.

Перемігши Фʼюрі на рингу, Усик назавжди вписав своє ім'я в історію боксу. Він став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні в XXI столітті.

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Варто зазначити, що британець вищий за українського боксера на 18 сантиметрів, а його розмах рук на 17 сантиметрів більший. Крім того, Усик перейшов у суперважку вагу з важкої, тоді як Фʼюрі виступав у цій категорії від початку карʼєри.

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