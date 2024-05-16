Бій, який увійде в історію: чого чекати від поєдинку Усика проти Ф'юрі

Найближчими вихідними український боксер Олександр Усик (21-0, 14 КО) зустрінеться у поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі. Бій відбудеться за звання абсолютного чемпіона у суперважкій вазі. І його вже називають головною подією у світі боксу за останні 25 років.

На кону - титули чемпіона світу у WBA, WBO, IBF та IBO від Усика та аналогічне звання, але за версією WBC від Ф'юрі. Переможець стане володарем усіх можливих титулів у супертяжі – це станеться вперше за два десятиріччя. Додає історичності й той факт, що обидва боксери наразі ще жодного разу не програвали у своїй професійній кар'єрі. То ж цього вечора у когось це станеться вперше.

Де та коли дивитися бій Усика проти Ф'юрі

Вечір боксу розпочнеться вже цієї суботи, 18 травня з класичного андеркарда, який триватиме кілька годин. Загалом, на розігріві в головних акторів виступлять щонайменше дев’ять пар боксерів. Зокрема, в одному з поєдинків українець Даніель Лапін зустрінеться з португальцем Октавіу Пудівітром за титул WBA Continental у напівважкій вазі. То ж, враховуючи кількість подій, бій Усика має розпочатися вже після опівночі.

Офіційним транслятором поєдинку в Україні є сервіс MEGOGO, він транслюватиме поєдинок за платною підпискою. Зокрема, поєдинок зможуть переглянути люди з підпискою "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт". Крім того, можна також придбати трансляцію на цей бій на спортивному стрімінговому сервісі DAZN. Вартість – 790 гривень.

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Місце проведення бою

Бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться у вже звичній для багатьох Саудівській Аравії. Країна доволі часто приймає в себе бої елітного дивізіону і цей не став виключенням.

До слова, в Джедді (Саудівська Аравія) Усик проводив свій бій-реванш проти Джошуа, в якому переміг за кількістю набраних очок.

Цього разу бій відбудеться в Ер-Ріяд, де раніше вже бився Джошуа – з колишнім бійцем UFC Франсісом Нганну. Тоді британець переміг за рішенням суддів, але до цього ми ще повернемося.

Сам бій відбудеться на футбольному стадіоні Kingdom Arena. Під час футбольних матчів він вміщає двадцять шість тисяч глядачів. Однак, на боксерські поєдинки ця кількість збільшується до сорока тисяч.

Історія поєдинку

Усик та Ф'юрі підігрівають інтерес до свого поєдинку ще з минулого року. Адже сам бій мав відбутися торік в грудні. Однак, тоді Ф'юрі вирішив провести вже згаданий поєдинок проти Нганну, який дався йому доволі складно - вже у третьому раунді його відправили у нокдаун. У підсумку, досвідчений боксер зміг обіграти новачка у боксі лише за рішенням суддів.

У зв'язку із цим, Ф'юрі запросив час на відновлення – новою датою зустрічі з Усиком обрали 17 лютого 2024 року. Втім, і тоді поєдинок не стався. Адже за два тижні до нього Ф'юрі під час тренування отримав травму – розсічення. І бій знову перенесли, тепер вже на 18 травня.

Аби гарантувати, що дороговартісний поєдинок більше не буде переноситися, бійці уклали новий договір, додавши туди серйозну суму штрафу – 10 млн доларів з особистого рахунку боксера. До слова, боксери вже домовилися і про реванш – він має відбуватися вже восени цього року.

Скільки саме отримають Ф’юрі та Усик за цей поєдинок – наразі невідомо. Усик, за даними різних джерел, має отримати від 34 до 60 мільйонів доларів. В його опонента сума ще більш вражаюча – від 69 до 105 мільйонів доларів. Додамо, що ця сума не включає доходи від реклами та платних трансляцій, тож вона може стати ще більшою.

Попередні бої боксерів

Ф'юрі є беззаперечною легендою світового боксу, українські фанати відразу можуть провести паралель з його поєдинком проти Володимира Кличка у 2015 році. На той момент ще невідомий британський боксер переміг українця за рішенням суддів.

Ще одним важливим поєдинком в кар'єрі Ф'юрі став бій проти американця Деонтея Вайлдера, коли у трьох поєдинках (одна нічия та дві перемоги британця), Ф'юрі отримав титул WBC.

Кар'єра Усика не менш вражаюча і навіть доволі драматична. Українець більшість своїх боїв провів у важкій вазі, де отримав статус абсолютного чемпіона. Після цього він ухвалив рішення перейти в супертяжі, де наразі не програв жодного поєдинку.

До Ф'юрі, головним викликом Усика став поєдинок проти Ентоні Джошуа. Тоді українець відібрав у суперника всі титули, а в бою-реванші підтвердив свою перевагу за рішенням суддів.

Усик-Фюрі: прогноз на поєдинок

На думку букмекерів, мінімальна перевага в майбутньому протистоянні все ж таки на боці Усика. Так, його перемогу оцінюють коефіцієнтом 1,92. Тоді як "Циганського короля" оцінюють у 2,15. Є ще малоймовірний варіант з нічиєю – на такий розвиток подій приймають ставки з коефіцієнтом 15,00.

Крім того, на думку букмекерів, глядачі зможуть насолодитися всім поєдинком. Так, на перемогу Усика та Джошуа за рішенням суддів коефіцієнт – 2,90 та 3,35 відповідно. Водночас перемогу британця нокаутом оцінюють 5,20. В аналогічну перемогу Усика букмекери вірять ще менше – її оцінюють коефіцієнтом 6,00.

Цікавий також той факт, що букмекери раніше надавали перевагу британцю, однак, після перенесення поєдинку, їх думка змінилася.

Про майбутній бій висловилися і багато зірок світового боксу, зокрема легендарний Майк Тайсон. На думку американця, бій буде складним, але переможцем з нього має вийти опонент Усика: "Я з нетерпінням чекаю на цей бій. Це буде цікавий бій. Я ставлю на Тайсона Ф’юрі. Я думаю, що він просто переможе його. Я вважаю, що він найкращий боєць у світі, особливо у надважкій вазі. Великі бійці програють, великі бійці виглядають погано, це не заважає їм бути великими бійцями".

Нікіта Шендеровський