Він посунув японського чемпіона у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе.

Днями український боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі у 12-раундовому поєдинку.

Після цього бою авторитетний журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Українцю вдалось значно піднятись у списку.

Тепер Усик є новим лідером рейтингу, посунувши на друге місце Наоя Іноуе з Японії. Той нещодавно захистив титул абсолютного чемпіона у другій найлегшій вазі у бою з Луїсом Нері.

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Третє місце займає американець Теренс Кроуфорд. 3 серпня у Лос-Анджелесі у нього відбудеться перший поєдинок у 1-й середній вазі проти Ісраїла Мадримова з Узбекистана.

Наразі топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring виглядає так:

Олександр Усик;

Наоя Інуе;

Теренс Кроуфорд;

Сауль Альварес;

Артур Бетербієв;

Дмітрій Бівол;

Еррол Спенс;

Джервонта Девіс;

Джессі Родрігес;

Дзунто Накатані.

Варто додати, що Усик буде абсолютним чемпіоном лише до 1 червня 2024 року. За даними ESPN, Міжнародна боксерська федерація (IBF) планує забрати свій пояс, оскільки українець прострочив обов'язковий захист титулу.

Історична перемога Усика

Як повідомляв УНІАН,і Усик переміг Фʼюрі та став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

Поєдинок тривав усі дванадцять раундів. Наприкінці дев’ятого український боєць відправив британця у нокдаун.

Таким чином Усик захистив пояси WBA, WBO та IBF, відібрав титул WBC у британця. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні в XXI столітті.

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