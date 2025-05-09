Колодій уже з травня 2026 року зможе виступати за нову країну.

Український гімнаст Пантелей Колодій вирішив змінити своє спортивне громадянство. Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики повідомив, що це рішення вже схвалено.

Зазначається, що 23-річний гімнаст захотів змінити своє спортивне громадянство на американське. Зміна набуде чинності через рік після ухвалення рішення. Тому спортсмен зможе виступати як представник США вже з 8 травня 2026 року.

Колодій виступав за збірну України на чемпіонаті Європи та світу, на Універсіаді, а також змагався на Кубках світового виклику. Гімнаст планував узяти участь у відбірковому турнірі на чемпіонаті США, але його заявку відхилили, оскільки до змагань допускаються тільки американці.

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Раніше тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський оголошував склад команди на чоловіче Євро-2025. До неї увійшли Назар Чепурний, Олег Верняєв, Владислав Грико, Стасіс Бутримас і Дмитро Прудко.

Ковтун змінює громадянство - що відомо

Раніше ще один український гімнаст подав документи на зміну громадянства. Срібний призер Олімпійських ігор 2024 року Ілля Ковтун вирішив набути громадянство Хорватії і вже подав документи.

В інтерв'ю хорватському виданню Glas Slavonije Ковтун поскаржився на українців за те, що вони "не сильно раділи його олімпійській нагороді". За його словами, "люди в Хорватії раділи його перемозі набагато більше".

На ці заяви відреагували український борець Жан Беленюк і головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський. Беленюк пожартував, що "Іллі пора робити нові тату, тепер уже з символікою Осієка".

Сартинський же заявив, що йому не приємно те, що Ковтун вирішив проміняти українське громадянство на хорватське. Він натякнув, що гімнастові варто бути вдячнішим щодо України.

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