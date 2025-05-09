Український гімнаст Пантелей Колодій вирішив змінити своє спортивне громадянство. Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики повідомив, що це рішення вже схвалено.
Зазначається, що 23-річний гімнаст захотів змінити своє спортивне громадянство на американське. Зміна набуде чинності через рік після ухвалення рішення. Тому спортсмен зможе виступати як представник США вже з 8 травня 2026 року.
Колодій виступав за збірну України на чемпіонаті Європи та світу, на Універсіаді, а також змагався на Кубках світового виклику. Гімнаст планував узяти участь у відбірковому турнірі на чемпіонаті США, але його заявку відхилили, оскільки до змагань допускаються тільки американці.
Раніше тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський оголошував склад команди на чоловіче Євро-2025. До неї увійшли Назар Чепурний, Олег Верняєв, Владислав Грико, Стасіс Бутримас і Дмитро Прудко.
Ковтун змінює громадянство - що відомо
Раніше ще один український гімнаст подав документи на зміну громадянства. Срібний призер Олімпійських ігор 2024 року Ілля Ковтун вирішив набути громадянство Хорватії і вже подав документи.
В інтерв'ю хорватському виданню Glas Slavonije Ковтун поскаржився на українців за те, що вони "не сильно раділи його олімпійській нагороді". За його словами, "люди в Хорватії раділи його перемозі набагато більше".
На ці заяви відреагували український борець Жан Беленюк і головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський. Беленюк пожартував, що "Іллі пора робити нові тату, тепер уже з символікою Осієка".
Сартинський же заявив, що йому не приємно те, що Ковтун вирішив проміняти українське громадянство на хорватське. Він натякнув, що гімнастові варто бути вдячнішим щодо України.