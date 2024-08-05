Перше місце у змаганнях посів представник Китаю.

Український гімнаст Ілля Ковтун здобув срібну медаль у вправах на паралельних брусах на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Ця медаль стала першою для України на Олімпійських іграх у спортивній гімнастиці. Українським гімнастам Іллі Ковтуну та Олегу Верняєву вдалося виступити в останньому фіналі Олімпіади - вправах на паралельних брусах. Ковтун зміг вибороти "срібло" за результатами змагань.

"У фіналі Ковтун та Верняєв боролися за медалі проти срібного призера Олімпіади-2024 у багатоборствах Чжана Бохена, а також медалістів попередньої Олімпіади у вправах на паралельних брусах: Цзоу Цзиньюаня, Лукаса Даузера та Ферхата Арікана", - додали у "Суспільне Спорт". Відео дня

Турнірна таблиця за результатами змагань:

1. Цзоу Цзиньюань (Китай) - 16.200.

2. Ілля Ковтун (Україна) - 15.500.

3. Шінносуке Ока (Японія) - 15.300.

...

8. Олег Верняєв (Україна) - 13.300.

Олімпійські ігри-2024 - останні новини

Як писав УНІАН, український легкоатлет Михайло Кохан приніс Україні бронзову нагороду на Олімпійських іграх. Тоді ця медаль стала третьою за 4 серпня у колекції України. Зазначається, що золото здобув канадський спортсмен Ітан Катцберг, лише за дві вдалих спроби з шести він досяг лідерства. Срібло виграв угорський легкоатлет Галаш Бенце.

Також повідомлялось, що українські спортсменки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко завоювали золоту та бронзову медалі. Магучіх подолала висоту в два метри, а Геращенко стрибнула на 1,95 метри.

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