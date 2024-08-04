Він приніс третю медаль в українську олімпійську скарбничку.

Український легкоатлет Михайло Кохан приніс Україні бронзову нагороду на Олімпійських іграх.

Зазначимо, що ця медаль стала третьою за сьогодні у скарбничці України.

У перших двох спробах Кохан метнув молот на 78,54 та 79, 39 м. Третя спроба для була невдала, оскільки молот влетів у сітку. Під час шостої спроби Кохан закинув молот на відстань 79,24 м.

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Золото здобув канадський спортсмен Ітан Катцберг, лише за дві вдалих спроби з шести він досяг лідерства. Срібло виграв угорський легкоатлет Галаш Бенце.

Нагадаємо, для українського спортсмена це лише друга Олімпіада. Він дебютував на Олімпійських іграх у Токіо.

Україна на Олімпійських іграх

Раніше сьогодні українські спортсменки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко завоювали золоту та бронзову медалі у стрибках у висоту на Олімпійських іграх у Парижі.

Магучіх подолала висоту 2 м, а Геращенко стрибнула на 1,95 м.

Україна виграла вже п'ять нагород на Олімпіаді - дві золоті, одну срібну та дві бронзові. Перше золото для України 3 серпня здобули учасниці жіночої збірної з фехтування на шаблі. Лідер команди Ольга Харлан одразу після завершення поєдинку зізналася, що ще не усвідомила, що сталося.

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