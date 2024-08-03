Українські шаблістки у фіналі командних змагань перемогли команду Південної Кореї.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблі здобула перше золото на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. У фіналі командних змагань українки з рахунком 45:42 здолали команду Південної Кореї.

Нагадаємо, перед цим українські шаблістки вийшли у фінал Олімпіади-2024. У півфінальному поєдинку дівчата впевнено перемогли команду Японії з рахунком 45:32.

До цього наша команда у складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової пробилися до півфіналу завдяки перемозі над Італією з рахунком 45:37.

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Олміпіада-2024 - останні новини

Напередодні українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко вийшли у фінал змагань зі стрибків у висоту Олімпійських ігор-2024. Магучіх з першої спроби взяла дві висоти - 1,92, 1,95 метра і без проблем подолала кваліфікаційний етап. У свою чергу Геращенко з першої спроби підкорила позначки 1,83 та 1,88 і лише з другої - 1,92 та 1,95 метра.

Фінал змагань зі стрибків у висоту на Олімпіади-2024 відбудеться 4 серпня. Початок - о 20:30 за київським часом.

Раніше УНІАН повідомляв, що українська фехтувальниця Ольга Харлан завоювала "бронзу" на Олімпіаді в Парижі. Завдяки цьому успіху вона стала першою українською спортсменкою, яка вигравала медалі на чотирьох різних Олімпійських іграх.

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