Харлан вписала своє імʼя в історію, ставши першою українською спортсменкою, яка вигравала медалі на чотирьох різних Олімпіадах у кар'єрі.

Українська фетхувальниця Ольга Харлан здобула бронзову медаль на Олімпіаді-2024 у Парижі.

У матчі спортсменка здолала представницю Південної Кореї Чої Сібін — 15:14. Це перша медаль для України на Олімпійських іграх-2024.

За місце у фіналі Харлан змагалася з француженкою Сарою Бальцер, яка є другою в світовому рейтингу. Українка зазнала поразки – 7:15 на користь чинної віцечемпіонки в команді.

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Варто зазначити, що за Україну на Олімпіаді в Парижі також виступали фехтувальниці Аліна Комащук та Олена Кравацька. Обидві вибули в першому раунді основної сітки.

Виступи Ольги Харлан на Олімпіадах

Здобута в Парижі медаль стала для фехтувальниці уже пʼятою в олімпійській карʼєрі. За числом винагород Харлан у повторила олімпійський рекорд України, який раніше належав плавчині Яні Клочковій.

Крім того, Харлан вписала своє імʼя в історію, ставши першою українською спортсменкою, яка вигравала медалі на чотирьох різних Олімпіадах у кар'єрі.

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