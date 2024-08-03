Українські фехтувальниці на шаблях перед фіналом сказали одна одній, що можуть виграти.

Учасниці жіночої збірної України з фехтування на шаблі прокоментували перемогу у фіналі командних змагань на Олміпіаді-2024 у Парижі.

Зокрема, лідер команди Ольга Харлан одразу після завершення поєдинку зізналася, що ще не усвідомила, що сталося.

"Ми розуміємо, що заспівали гімн України, ця медаль для країни, для ЗСУ. Чвертьфінал з Італією? Ми знали, що італійки нас побоюються. Але було багато нервів, ми були затиснуті. А після того, як виграли, ми видихнули", - розповіла спортсменка.

За її словами, перед фіналом двічата сказали одна одній, що можуть виграти.

"Мені здається, ми були розслаблені. Я не вірю, що це відбувається. Щось неймовірне - "золото" через 16 років після Пекіна", - зізналася Харлан.

Перша золота медаль України на Олімпіаді-2024

У суботу, 3 серпня, Україна здобула перше золото на Олімпіаді-2024. Українські шаблістки у фіналі командних змагань перемогли команду Південної Кореї з рахунком 45:42 здолали команду Південної Кореї.

Раніше наша команда у складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової пробилися до півфіналу завдяки перемозі над Італією з рахунком 45:37.

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