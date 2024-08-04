Загалом Україна отримала вже п'ять нагород.

Українські спортсменки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко завоювали золоту та бронзові медалі у стрибках у висоту на Олімпійських іграх у Парижі.

Магучіх подолала висоту в два метри, а Геращенко стрибнула на 1,95 метри. "Срібло" отримала австралійка Нікола Оліслагерс. Збірна України отримала вже п'ять нагород на Олімпіаді - дві золоті, одну срібну та дві бронзові.

Нагадаємо, на етапі Діамантової ліги українка Магучіх з першої спроби стрибнула на 2,10 метри, побивши рекорд 1987-року, встановлений болгарською спортсменкою Стефкою Костадіновою.

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Україна на Олімпіаді 2024

Нагадаємо, перше "золото" для України отримали українські шаблістки Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова. Спортсменки здолали команду Південної Кореї з рахунком 45:42.

"Срібну" медаль виборов Сергій Куліш, виступивши в стрільбі з гвинтівки у трьох положеннях на дистанції 50 метрів.

Фехтувальниця Ольга Харлан отримала бронзову медаль, здолавши спортсменку з Південної Кореї з рахунком 15:14.

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