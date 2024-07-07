Українка Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту

Уродженка Дніпра побила рекорд, встановлений 37 років тому.

Українка Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту.

Це сталося під час виступу на етапі Діамантової ліги в Парижі. Магучіх з першої спроби взяла висоту у 2,10 метри. Відтак, українка побила рекорд Стефки Костадінової у 2,09 м, встановлений у 1987 році.

Магучіх виграла золото, ставши єдиною, хто взяв 2,03 м на секторі. Крім того, українка побила власний рекорд - 2,07 м з дрругої спроби.

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Тепер Ярослава перша у списку легкоатлеток за стрибками у висоту. За нею Стефка Костадінова із результатом 2,09 м (1987 рік), Кайса Берквіст із результатом 2,08 м (2006 рік) та Бланка Влашич 2,08 (2009 рік).

Інші перемоги Ярослави Магучіх

У червні українська стрибкиня у висоту Ярослава Магучіх здобула "золото" на Чемпіонаті Європи, що триває у Римі. У фіналі уродженка Дніпра подолала висоту у 2,01 метра.

Ця позначка підкорилася їй лише з другої спроби. Втім, це дозволило Магучіх "перестрибнути" у підсумковому протоколі сербку Ангеліну Топич. А "бронзу" завоювала ще одна українка Ірина Геращенко.

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