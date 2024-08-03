Михайло Романчук повідомив про погіршення стану здоров'я.

Дворазовий олімпійський медаліст Михайло Романчук знявся з другої кваліфікації Ігор у Парижі. Про це він повідомив у коментарі для "Суспільне Спорт".

Зазначається, що українець не буде плисти дистанцію 1500 метрів вільним стилем, у якій є срібним призером Ігор у Токіо. За його словами, за день до старту у нього піднялася температура.

"Зняття з 1500-метрівки вільним стилем означає завершення виступів Романчуком на Олімпійських іграх. Ще перед Іграми у Парижі він знявся з дистанції 400 метрів, на якій виконав олімпійський норматив, однак це рішення пояснював бажанням зосередитися на основних видах", - додали у "Суспільне". Відео дня

У виданні нагадали, що єдиною дистанцією, яку подолав Романчук на Олімпіаді у Парижі, стали 800 метрів вільним стилем. Зазначається, що український спортсмен змагався на ній у статусі бронзового призера Ігор у Токіо та володаря олімпійського рекорду, проте все ж не подолав кваліфікацію.

Журналісти додали, що Михайло Романчук став ще одним українським спортсменом, який повідомив про хворобу на Олімпіаді. Також з поганим самопочуттям змагалися й інші плавці - Олександр Желтяков та Владислав Бухов.

"Таким чином, збірна України з плавання у повному складі завершила виступи на Олімпійських іграх-2024. Найкращим результатом плавців став півфінал Владислав Бухова на 50-метрівці вільним стилем, тоді як решта українських спортсменів кваліфікацію на своїх дистанціях не долали", - підкреслили у виданні.

Олімпіада-2024 - останні новини

Як писав УНІАН, українець Сергій Куліш завоював срібну медаль на Олімпіаді у Парижі. Таку нагороду він здобув у фіналі зі стрільби з пневматичної гвинтівки з трьох позицій з 50 м.

Також стало відомо, що українська фетхувальниця Ольга Харлан здобула бронзову медаль на Олімпійських Іграх у Парижі. Відомо, що здобута в Парижі медаль стала для фехтувальниці уже пʼятою в олімпійській карʼєрі.

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