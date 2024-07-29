На думку фахівців, вода у Сені очиститься та змагання цього тижня відбудуться.

У Франції організатори Олімпіади вдруге скасували тренування з тріатлону в Сені через брудну воду. Тренування були заплановані на понеділок, 29 липня, але їх довелося перенести, тому що головну водну артерію французької столиці забруднили зливи, пише Le Monde.

Водночас за даними агентства AFP, організатори запевняють, що змагання за медалі цього тижня все ж відбудуться.

Пояснюється, що рішення щодо скасування тренувань на сьогодні ухвалили, оскільки якість води "не дає достатніх гарантій".

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"Тріатлон – перша олімпійська подія, яка має відбутися у водах Сени перед марафонським плаванням на другому тижні ігор. Тренування з плавання, заплановане на неділю, також скасували через рівень забруднення. Старт чоловічого індивідуального тріатлону запланований на вівторок о 8:00 ранку за місцевим часом, а жіночий індивідуальний заплив відбудеться в середу", - йдеться у публікації.

Також зазначається, що якість води в Сені залежить від кількості дощів, що випадають у Парижі та його околицях. Сильні зливи, подібні до тієї, що пройшла в п'ятницю під час урочистої церемонії відкриття ігор, переповнюють міську каналізаційну систему, що призводить до скидання неочищених стічних вод у водну артерію.

Організатори однак "впевнені", що якість води достатньо покращиться до початку змагань у вівторок, беручи до уваги прогноз погоди на наступні 48 годин.

Після злив, що пройшли в п'ятницю та в суботу, зранку в неділю до французької столиці повернулося сонце.

"Через надзвичайно вологу весну і початок літа Сена постійно не витримувала тестів на якість води аж до початку липня. Рівень бактерій кишкової палички - індикатора фекалій - іноді в 10 разів перевищував дозволені норми. Організатори Олімпійських ігор у Парижі мають можливість відкласти змагання з плавання просто неба на кілька днів у разі дощу", - пише видання.

За останнє десятиліття французька влада інвестувала 1,4 мільярда євро в очищення Сени.

Олімпійські ігри-2024 - останні новини

Нагадаємо, 26 липня у Парижі відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. Захід провели на відкритому просторі на березі річки Сена. Україну на Олімпіаді представляють 140 спортсменів, які будуть змагатися у 23 видах спорту.

Український прапор під час відкриття несли призери Олімпіади в Токіо, а саме тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Десятки світових лідерів прибули до Парижа на церемонію відкриття Олімпійських ігор, яку охороняли снайпери на дахах будинків. Крім того, річище Сени було перевірено на наявність бомб, а повітряний простір Парижа закрили під час церемонії тощо.

Водночас очільник іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що церемонія відкриття Олімпіади була неприйнятною, нешанобливою та ганебною.

"Неприйнятно, нешанобливо, ганебно. Використання зображення Таємної вечері на Олімпійських іграх у Парижі - це образа для християн", - наголосив він.

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