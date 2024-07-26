Також напередодні Олімпіади президент Володимир Зеленський підтримав українських спортсменів.

Сьогодні, 26 липня, у Парижі відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. Захід проведуть на відкритому просторі на березі річки Сена. Церемонія стартує о 20:00 за київським часом.

Відомо, що Україну на Олімпіаді представлять 140 спортсменів, які будуть змагатися у 23 видах спорту.

Український прапор під час відкриття будуть нести призери Олімпіади в Токіо, а саме тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Пряму трансляцію церемонії можна подивитися на телеканалі "Суспільне".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський підтримав наших спортсменів напередодні Олімпійських ігор.

"Наші люди, наш прапор і наш гімн поряд з усіма, хто поважає життя, людські цінності, принципи олімпізму та чесні правила. Ми пишаємося нашою командою - хлопцями й дівчатами, які, попри цю агресивну війну, змогли підготуватися до Олімпіади та показати дух усіх українців. У них наша воля до перемоги та український характер. Вболіваємо за Україну! Віримо в Україну!", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Водночас за інформацією Reuters, напад вандалів на французьку мережу швидкісних поїздів TGV ставить під ризик проведення Олімпіади. Такі дії призвели до серйозних перебоїв у роботі деяких з найбільш завантажених залізничних ліній Франції. Проте у Парижі повідомили, що церемонія відкриття Олімпіади відбудеться, як і було заплановано.

За словами журналістів, напади сталися далеко від Парижа, де наразі розгорнуто масштабну підготовку щодо забезпечення безпеки під час церемонії відкриття, в якій залучено близько 45 тисяч поліцейських і тисячі солдатів.

"Парад відкриття включатиме процесію барж, які проведуть майже 7 000 спортсменів по річці Сені повз найвідоміші пам'ятки Парижа, в той час, як понад 300 000 глядачів спостерігатимуть за ними з берегів", - додають у виданні.

У Reuters додали, що десятки світових лідерів прибудуть до Парижа на церемонію відкриття Олімпійських ігор, яку будуть охороняти снайпери на дахах будинків. Крім того, річище Сени було перевірено на наявність бомб, а повітряний простір Парижа закриють.

"Під час Ігор літаки радіолокаційного спостереження та безпілотники Reaper стежитимуть за чутливими об'єктами згори, а винищувачі Mirage 2000 будуть напоготові перехоплювати літаки, які порушуватимуть повітряний простір, що є обмеженим", - підкреслили у матеріалі.

Олімпіада-2024 - останні новини

Як писав УНІАН, у Парижі спіймали російського кухаря, який хотів зірвати відкриття Олімпійських ігор. За інформацією ЗМІ, 40-річний росіянин Кирило Грязнов, швидше за все, працював на спецслужбу РФ.

"Як пишуть у спільному розслідуванні Le Monde, Der Spiegel і The Insider, у квартирі в затриманого виявили посвідчення ФСБ. Агент розкрив себе в травні на болгарському курорті Светі-Влас. Напившись, він розповів оточенню про свої плани, розмахував посвідченням і дзвонив у Росію", - розповіли журналісти Bild.

Також повідомлялось, що олімпійські медалі прикрасили залізом з Ейфелевої вежі. Кожна з 987 медалей прикрашена шестикутним шматком металу. У Парижі кажуть, що це рішення було зумовлене бажанням зробити медалі унікальними та неповторними.

Крім того, в Олімпіаді братимуть участь 15 спортсменів з Росії та 16 з Білорусі. За даними Міжнародного олімпійського комітету, вони змагатимуться у нейтральному статусі.

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