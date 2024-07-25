Вперше в історії Франції буде застосовано камери зі штучним інтелектом для сканування натовпу.

Вперше в історії літніх Олімпійських ігор церемонія відкриття пройде не на стадіоні, а вздовж берегів річки Сена в центрі Парижа.

Організатори вжили масштабних і безпрецедентних заходів безпеки як під час відкриття, так і впродовж усіх Ігор, пише Голос Америки. Церемонію відкриття охоронятимуть 45 тис. поліцейських та інших представників служб безпеки, понад 10 тис. військових та близько 20 тис. працівників приватних компаній. Заходи безпеки будуть діяти вздовж понад 6 км берегів Сени. Близько 300 тис. глядачів перебуватимуть на цій території.

Вздовж усього маршруту церемонії відкриття на високих точках будуть розташовані снайпери. Річковий рух буде припинено, а річкові шлагбауми та спеціальні сітки за потреби можуть бути використані для перекриття гирла.

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Також залучені катери військово-морських сил та водолази з гідролокаторами.

Ще з минулого тижня доступ до центру Парижа й Сени обмежили, а в зону контролю пропускають лише людей, які там мешкають, включно з тими, хто забронював там готель.

Навкруги Парижа запровадять безполітну зону розміром 150 км, яка буде встановлена за годину до початку церемонії. Захисту від потенційного повітряного втручання, включно із застосуванням безпілотників, було приділено велику увагу у безпековому плані Олімпійських ігор. Військові відповідають за боротьбу з несанкціонованими безпілотниками, використовуючи найдосконаліші технології РЕБ.

Водночас дрони відстежуватимуть будь-які підозрілі дії з повітря. Також вперше в історії Франції буде застосовано камери зі штучним інтелектом для сканування натовпу – технологія, яку вважають контроверсійною.

Крім того, в рамках підготовки до Олімпійських ігор французька влада перевірила понад мільйон осіб, включаючи спортсменів, тренерів, журналістів, волонтерів, охоронців й навіть місцевих жителів поблизу місць проведення заходів.

З перевірених осіб 4360 отримали відмову в доступі до Ігор. За даними ЗМІ, кілька днів тому французька поліція арештувала росіянина 1984 року народження, ім’я якого не розголошується, за підозрою в "організації заходів, які можуть призвести до дестабілізації під час Олімпійських ігор". "Ми переконані, що він збирався організувати операції з дестабілізації, втручання, шпигунства", - сказав Дарманан. Поліція знайшла в його будинку документи, що становлять "дипломатичний інтерес", а самого чоловіка підозрюють у роботі на ФСБ РФ.

Росіяни і Олімпіада-2024

Більшості спортсменів з РФ відмовили в участі в Олімпійських іграх у Парижі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тільки 15 росіян матимуть змогу змагатися під нейтральним прапором.

Французька влада відхилила "велику кількість" заявок від росіян на акредитацію на Ігри в якості журналістів через підозри, що вони насправді були шпигунами. Також багатьом громадянам РФ відмовили у реєстрації та допуску до Олімпіади як волонтерів.

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