Влада також закриває центри прийому бомжів, пункти роздачі харчування, нічліжки для них.

Менш ніж за тиждень у Парижі відбудеться відкриття літніх Олімпійських ігор. У зв'язку з цим місцева влада різко посилила боротьбу з "небажаними елементами".

Як пише видання Bild, зі столиці видворяють безхатченків, наркоманів і нелегальних мігрантів, їхні наметові містечка знищують. Їх вивозять автобусами подалі від міста, наприклад, до Бретані або Бордо.

За даними правозахисної групи Le Revers de la Médaille, заходи із "соціального очищення" Парижа розпочалися ще 2023 року. Відтоді з міста вивезли 12 545 бездомних. Влада також закриває центри прийому бомжів, пункти роздачі харчування, нічліжки для них.

Відео дня

У виданні назвали це "ганьбою Олімпіади", тому що людям не пропонують альтернативні варіанти безпечного проживання, а їхні пожитки знищують бульдозерами і відвозять на смітник. Крім того, французькі силовики діють таємно, "подалі від очей світової спільноти в надії, що ніхто їх не помітить".

Олімпіада в Парижі

Олімпіада триватиме з 26 липня по 11 серпня.

Учора стало відомо, що в літній Олімпіаді у Франції візьмуть участь 15 спортсменів із РФ і 16 - із Білорусі. Щодо участі спортсменів із цих країн у літній Олімпіаді велися тривалі дебати. Наприкінці 2023 року МОК вирішив допустити до участі атлетів із РФ і Білорусі тільки в індивідуальних дисциплінах, без прапорів своїх країн та іншої національної атрибутики. Вони також повинні дотримуватися антидопінгових правил.

Вас також можуть зацікавити новини: