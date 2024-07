На Олімпіаді відомим світовим лідерам, зіркам та інфлюенсерам дадуть змогу спробувати, як можливо тренуватись в таких умовах.

Український спортсмен Андрій Проценко в окупації на Херсонщині готувався до Олімпіади-2024 за допомогою труби і двох коліс, які слугували за штангу. Під час ігор в українському домі Volia Space в Парижі покажуть, на чому тренувались українські атлети на окупованих територіях, повідомив комунікаційник Міністерства молоді та спорту України Сергій Биков у коментарі Радіо Свобода.

Биков зазначив, що кожному з гостей, наприклад, лідерам країн, посадовцям чи великим інфлюенсерам, дадуть можливість спробувати як можливо тренуватися саморобною штангою з труби та коліс авто, щоб вони на собі зрозуміли, що пережили українські спортсмени.

"Ми перш за все, звісно, орієнтовані на західні медіа для того, щоб показати усьому світу, через що насправді проходять українські спортсмени. Там буде серія документальних фільмів з однойменною назвою, як і гасло української олімпійської команди: "The will to win", - розповів він.

За словами комунікаційника Мінломодьспорту, у цьому фільмі розкажуть історії шістьох українських спортсменів. Крім того, запрошені відомі режисери, продюсери, музиканти, які "також через свою музику показують, що таке Україна, через що Україна проходить".

"Це буде саме той осередок української волі до перемоги, де європейці, закордонні гості зможуть прийти, побачити українську волю до перемоги і стати її частиною", – наголосив Биков.

Він також додав, що Volia Space в Парижі стане першим окремим дипломатичним представництвом України на Олімпійських Іграх. Його відкриють 27 липня у парку Ла-Віллетт поряд з 15 іншими домами європейських країн та клубами фанів.

До слова, Олімпійські ігри розпочнуться 26 липня і триватимуть до 11 серпня.

Як раніше писав УНІАН, Україну на Олімпіаді-2024 представить найменша кількість спортсменів. До французького Парижа поїдуть 140 атлетів, які будуть представлені у 23 видах спорту.

Також УНІАН повідомляв, що 34-річний український футболіст Євген Коноплянка завершив кар'єру. Він зворушливо попрощався з уболівальниками та подякував усім, "хто пройшов цей шлях з ним".

