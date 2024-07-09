На Олімпіаді-2024, яка розпочнеться 26 липня і триватиме до 11 серпня в Парижі, Україну представлять 140 спортсменів, повідомив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт під час пресконференції, присвяченій підготовці українських спортсменів до Ігор-2024.
Він зазначив, що 140 спортсменів будуть представлені у 23 видах спорту. Також Україна вперше в історії візьме участь у футбольному турнірі Олімпіаді та дебютує у брейкінгу та скелелазінні.
Склад України на Олімпіаду-2024 за видами спорту:
- легка атлетика - 25,
- футбол - 18,
- стрибки у воду - 9,
- веслування (веслування на байдарках і каное та веслувальний слалом) - 9,
- боротьба (вільна та греко-римська) - 9,
- художня гімнастика - 6,
- академічне веслування - 6,
- спортивна гімнастика - 6,
- теніс - 6,
- стрільба (кульова та стендова) - 6,
- фехтування - 6,
- плавання - 5,
- дзюдо - 5,
- велоспорт (шосе + маунтенбайк) - 4,
- бокс - 3,
- брейкінг - 3,
- сучасне п'ятиборство - 3,
- настільний теніс - 3,
- скелелазіння - 2,
- артистичне плавання - 2,
- стрільба з лука - 2,
- бадмінтон - 1,
- важка атлетика - 1.
Така кількість спортсменів – найменша в історії змагань для України. Попередній антирекорд українська збірна встановила на минулих Олімпійських іграх у Токіо 2021 року. Тоді в Японію поїхали 155 спортсменів.
Останні новини спорту - що потрібно знати
Як раніше писав УНІАН, українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до 1/4 Вімблдону-2024, обігравши китаянку Ван Сіньюй. У чвертьфіналі вона зіграє з четвертою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану.
Також УНІАН повідомляв, що українка Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту. Вона побила рекорд, встановлений 37 років тому.