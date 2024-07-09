НОК України розкрив остаточну кількість учасників на Олімпіаді-2024 в Парижі / фото ua.depositphotos.com

На Олімпіаді-2024, яка розпочнеться 26 липня і триватиме до 11 серпня в Парижі, Україну представлять 140 спортсменів, повідомив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт під час пресконференції, присвяченій підготовці українських спортсменів до Ігор-2024. 

Він зазначив, що 140 спортсменів будуть представлені у 23 видах спорту. Також Україна вперше в історії візьме участь у футбольному турнірі Олімпіаді та дебютує у брейкінгу та скелелазінні. 

Склад України на Олімпіаду-2024 за видами спорту:

  • легка атлетика - 25,
  • футбол - 18,
  • стрибки у воду - 9,
  • веслування (веслування на байдарках і каное та веслувальний слалом) - 9,
  • боротьба (вільна та греко-римська) - 9,
  • художня гімнастика - 6,
  • академічне веслування - 6,
  • спортивна гімнастика - 6,
  • теніс - 6,
  • стрільба (кульова та стендова) - 6,
  • фехтування - 6,
  • плавання - 5,
  • дзюдо - 5,
  • велоспорт (шосе + маунтенбайк) - 4,
  • бокс - 3,
  • брейкінг - 3,
  • сучасне п'ятиборство - 3,
  • настільний теніс - 3,
  • скелелазіння - 2,
  • артистичне плавання - 2,
  • стрільба з лука - 2,
  • бадмінтон - 1,
  • важка атлетика - 1. 

Така кількість спортсменів – найменша в історії змагань для України. Попередній антирекорд українська збірна встановила на минулих Олімпійських іграх у Токіо 2021 року. Тоді в Японію поїхали 155 спортсменів.

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Як раніше писав УНІАН, українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до 1/4 Вімблдону-2024, обігравши китаянку Ван Сіньюй. У чвертьфіналі вона зіграє з четвертою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану. 

Також УНІАН повідомляв, що українка Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту. Вона побила рекорд, встановлений 37 років тому. 

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