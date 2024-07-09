Попри це Україна вперше в історії візьме участь у футбольному турнірі Олімпіади.

На Олімпіаді-2024, яка розпочнеться 26 липня і триватиме до 11 серпня в Парижі, Україну представлять 140 спортсменів, повідомив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт під час пресконференції, присвяченій підготовці українських спортсменів до Ігор-2024.

Він зазначив, що 140 спортсменів будуть представлені у 23 видах спорту. Також Україна вперше в історії візьме участь у футбольному турнірі Олімпіаді та дебютує у брейкінгу та скелелазінні.

Склад України на Олімпіаду-2024 за видами спорту:

легка атлетика - 25,

футбол - 18,

стрибки у воду - 9,

веслування (веслування на байдарках і каное та веслувальний слалом) - 9,

боротьба (вільна та греко-римська) - 9,

художня гімнастика - 6,

академічне веслування - 6,

спортивна гімнастика - 6,

теніс - 6,

стрільба (кульова та стендова) - 6,

фехтування - 6,

плавання - 5,

дзюдо - 5,

велоспорт (шосе + маунтенбайк) - 4,

бокс - 3,

брейкінг - 3,

сучасне п'ятиборство - 3,

настільний теніс - 3,

скелелазіння - 2,

артистичне плавання - 2,

стрільба з лука - 2,

бадмінтон - 1,

важка атлетика - 1.

Така кількість спортсменів – найменша в історії змагань для України. Попередній антирекорд українська збірна встановила на минулих Олімпійських іграх у Токіо 2021 року. Тоді в Японію поїхали 155 спортсменів.

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Як раніше писав УНІАН, українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до 1/4 Вімблдону-2024, обігравши китаянку Ван Сіньюй. У чвертьфіналі вона зіграє з четвертою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану.

Також УНІАН повідомляв, що українка Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту. Вона побила рекорд, встановлений 37 років тому.

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