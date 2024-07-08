В 1/4 фіналу Світоліна зіграє з четвертою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№21 WTA) пройшла до 1/4 Вімблдону-2024, обігравши китаянку Ван Сіньюй (№42 WTA). Українка зіграла цей поєдинок з чорною стрічкою, вшанувавши пам'ять загиблих внаслідок ракетної атаки на Україну 8 липня.

Як відомо, Світоліна розгромила представницю Китаю за 56 хвилин. Матч завершився з рахунком 6:2, 6:1 на користь українки. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Вихід до чвертьфіналу Вімблдону третій випадок у кар'єрі українки. Її особистий рекорд на цьому турнірі Grand Slam – півфінали у 2019 та 2023 роках. Також вона єдина українка, яка пробилася до 1/8 фіналу Вімблдону-2024 після того, як з турніру вилетіли Даяна Ястремська та перша ракетка національного рейтингу Марта Костюк в третьому колі.

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В 1/4 фіналу Світоліна зіграє з четвертою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану.

Інші рекордні спортивні перемоги України

Як раніше писав УНІАН, Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту під час виступу на етапі Діамантової ліги в Парижі. Українка побила рекорд, встановлений 37 років тому.

"Коли лише почала змагання, мала відчуття, що можу стрибнути 2.07 м і, можливо, навіть 2.10 м. Нарешті я вписала Україну в історію світової легкої атлетики", - поділилася емоціями Магучіх.

Також УНІАН повідомляв, що Зеленський привітав Магучіх з встановленням світового рекорду. Він подякував спортсменці за те, що вона показала світу справжню українську волю до перемоги.

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