На чемпіонаті світу з веслування українка завоювала дві золоті медалі в один день

Українськи веслувальниці обійшли "нейтральних" конкуренток.

Українська веслувальниця Людмила Лузан за один день завоювала дві золоті медалі на чемпіонаті світу-2025. Про це повідомило Суспільне Спорт.

Повідомляється, що Лузан здобула першу медаль на чемпіонаті світу-2025 у стартовий день фіналів змагань. У двійці з Іриною Федорів українська каноїстка стала чемпіонкою на олімпійській дистанції — 500 метрів.

Наступні вихід Лузан був запланований на передостанній день змагань. Причому українська веслувальниця мала виступити одразу у двох фіналах: спершу в одиночці на коронній дистанції 500 метрів, після чого у парі з Іриною Федорів на 200 метрах.

Відео дня

Перший фінал для Лузан закінчився перемогою. В одиночці українська веслувальниця випередила головну суперницю — канадку Кейт Вінсент — на 1.23 секунди.

А менш ніж через годину Лузан у парі з Федорів здобула ще одну золоту медаль. У двійці на 200 метрах українські веслувальниці на 0,72 секунди випередили "нейтральних" білорусок Юлію Трушкіну та Інну Нєдєлкіну, які виграли срібло. Бронзовими призкерками мундіалю стали представниці США Одрі Харпер і Андреа Гізіла.

Попереду у Людмили Лузан ще один фінал — у одиночці на дистанції 200 м, який відбудеться в неділю, 24 серпня.

Участь "нейтральних" росіян та білорусів у змаганнях

Нагадаємо, що у Олімпіаді 2026 року, імовірно, росіяни та білоруси змагатимуться під білим прапором – так було на Олімпіаді 2024 року. При цьому спортсменам терба буде довести, що вони не є активними прихильниками війни проти України та не мають зв’язків із російськими військовими.

Водночас, активно виступають проти допуску спортсменів з цих країн до змагань фехтувальники. Понад 440 фехтувальників з 40 різних країн підписали листа до Міжнародної федерації фехтування посилити перевірки у відношенні представників РФ та Білорусі. Україна планує подати позов до суду через допуск росіян до білорусів до змагань.

Вас також можуть зацікавити новини: