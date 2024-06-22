Прем'єр-міністр Індії прагне, аби наступна Олімпіада відбулася саме в його країні.

Йога стала одним із шести видів спорту, які Індія планує включити до програми Олімпійських ігор, аби підвищити її популярність, пише The Independent.

Комітет при Міністерстві спорту Індії хоче рекомендувати йогу, кабадді, хо-хо, шахи, сквош та крикет T20 для включення в програму Ігор, адже південноазіатська країна працює над посиленням своєї заявки на проведення Ігор 2036 року.

"Обговорення щодо включення йоги розпочалися в грудні минулого року, через два місяці після того, як прем'єр-міністр Нарендра Моді висловив зацікавленість у проведенні Ігор", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Відомо, що правила Міжнародного олімпійського комітету дозволяють пропонувати включення одного або кількох нових видів спорту до програми Ігор. Ці види спорту пропонуються на основі їхньої популярності в тому чи іншому регіоні.

До прикладу, оргкомітет Токіо-2020 включив до програми п'ять нових видів спорту, а саме серфінг, карате, спортивне скелелазіння, скейтбординг і бейсбол/софтбол, йдеться на сайті Олімпіади.

Нарендра Моді, який у 2014 році звернувся до ООН з проханням визнати День йоги міжнародним святом, подав заявку на проведення ігор в Індії у жовтні минулого року.

"Індія зробить все можливе, щоб організувати Олімпійські ігри в 2036 році. Це вікова мрія [1,4 мільярда] індійців, це їхнє прагнення. Ми хочемо реалізувати цю мрію з вашою співпрацею та підтримкою... Я впевнений, що Індія отримає підтримку МОК", - зауважив Моді, виступаючи на церемонії відкриття сесії Міжнародного олімпійського комітету в Мумбаї.

Олімпіада-2024 - останні новини

Раніше вчені заявили, що спортсмени можуть загинути під час змагань на Олімпійських іграх у Парижі через глобальне потепління. У спеціальному звіті йдеться про те, що учасники потенційно можуть отримати тепловий удар, "який може мати довгострокові наслідки з ураженням багатьох органів і навіть призвести до летального результату".

Також Міжнародний Олімпійський комітет оприлюднив перелік росіян та білорусів, які були допущені в нейтральному статусі до Олімпіади. Вони представляють три види спорту - спортивну боротьбу, велоспорт і стрибки на батуті.

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