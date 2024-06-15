У списку 14 росіян, зокрема Наталія Малишева, яку просила не допускати Україна.

Міжнародний Олімпійський комітет опублікував імена перших росіян і білорусів, допущених у нейтральному статусі до Олімпіади в Парижі.

Так, у списку 14 осіб із російськими паспортами, які представляють три види спорту - спортивну боротьбу, велоспорт і стрибки на батуті. МОК також офіційно допустив до Олімпіади в нейтральному статусі 11 спортсменів із Білорусі. Білоруські спортсмени представлені також у гирьовому спорті

Список допущених виглядає наступним чином:

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Велоспорт: Тамара Дронова, Олена Іванченко, Олександр Власов (Росія), Анна Церах (Білорусь).

Стрибки на батуті: Анжела Бладцева (Росія), Іван Литвинович, Віялета Бардзіловська (Білорусь).

Гирьовий спорт: Сюзанна Валодька, Євген Ціханцов (Білорусь).

Спортивна боротьба: Начин Монгуш, Шаміль Мамедов, Арслан Багаєв, Абдулла Курбанов, Алан Остаєв, Магомед Муртазалієв, Наталя Малишева, Вероніка Чумікова, Аліна Касабієва, Єлизавета Петлякова (Росія), Єгор Акулич, Владислав Казлов, Абубакар Хаслаханов, Дмитро Зарубський, Віялета Ребікава, Христина Сазикіна (Білорусь).

При цьому МОК включив до списку Наталю Малишеву, яку Україна просила не допускати до Олімпіади, у зв'язку з її підтримкою війни. Дві інших росіянки, Дінара Кудаєва і Ольга Хорошавцева, дискваліфікувати яких теж просив Київ, до списку в підсумку не увійшли.

Водночас МОК не допустив жодного з представників РФ у тхеквондо з чотирьох росіян і єдиного представника з білоруським прапором. Серед недопущених - три медалісти минулих Ігор у Токіо.

У повідомленні МОК зазначається, що список допущених спортсменів буде оновлюватися.

Олімпіада в Парижі - новини

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада в Парижі (Франція) відбудеться з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Згідно з рішенням МОК, Росія і Білорусь як держави не можуть брати участь в іграх, але їхнім атлетам дозволили виступати на змаганнях.

Росіяни і білоруси зможуть виступати тільки в особистих стартах, команди не будуть допущені. Національна символіка Росії та Білорусі буде заборонена - це стосується гімну, прапора та інших атрибутів.

Національний олімпійський комітет України та Мінмолодьспорту розробили рекомендації для українських атлетів щодо контакту зі спортсменами з РФ та Білорусі на Олімпіаді, щоб вберегти українських атлетів від провокаційних ситуацій та сприяти безпеці.

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