Треба як можна більше дистанціюватися від "нейтральних" учасників, не фотографуватись з ними та не розмовляти.

Національний олімпійський комітет України та Мінмолодьспорту України розробили рекомендації для українських атлетів щодо контакту з так званими "нейтральними" спортсменами з Росії та Білорусі в рамках Олімпіади-2024 у Парижі, яка пройде з 26 липня по 11 серпня. Відповідний документ оприлюднено на сайті Національного олімпійського комітету України.

Зазначається, що рекомендації розроблено з метою уберегти українських атлетів від провокативних ситуацій та сприяти безпеці представників офіційної делегації національної збірної команди України на Ігри в Парижі. У документі виписано основні позиції, яких рекомендовано дотримуватись українським спортсменам, тренерам, членам офіційної делегації та іншим особам, які перебуватимуть на території Французької Республіки під час Олімпіади-2024.

Зокрема, українцям рекомендовано утримуватись від прямих контактів із представниками Росії та Білорусі, інформувати вищу посадову особу та керівництво делегації про спроби провокаційних дій з боку представників цих двох країн.

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Бажано дистанціюватися від білоруських та російських спортсменів як під час змагань, так й поза ними. Не реагувати на контент "нейтральних" учасників, не брати участь у спільних прес-конференціях, прямих ефірах, не робити спільні фото, відео тощо.

Українцям рекомендовано дотримуватись мінімальних вимог щодо правил участі у змаганнях поряд з "нейтральними" представниками РФ та Білорусі, по можливості максимально дистанціюватися від них під час нагородження тощо. Треба повідомляти вищим посадовим особам й керівництву делегації щодо порушень умов допуску "нейтральних" спортсменів.

Якщо спортсмен є співробітником ЗСУ, МВС чи інших військових формувань України, крім вказаних рекомендацій, повинні дотримуватись порад відповідних органів.

Рекомендації, що оприлюднені, також поширюються на контакти з особами, які підтримують вторгнення РФ в Україну та можуть використати певні ситуації з метою відповідної пропаганди.

Спортсмени з РФ та РБ на Олімпіаді

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада в Парижі (Франція) пройде з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Згідно з рішенням МОК, Росія та Білорусь як держави не можуть брати участі в іграх, але їх атлетам дозволили виступати на змаганнях.

Росіяни та білоруси зможуть виступати лише в особистих стартах, команди не будуть допущені. Національна символіка Росії та Білорусі буде заборонена – це стосується гімну, прапору та інших атрибутів.

Водночас легендарний хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі й олімпійський чемпіон Домінік Гашек заявляв, що дозволити російським спортсменам брати участь в Олімпіаді - це те ж саме, якби ми послали їм тисячу літаків і тисячу танків. За його словами, завдяки такому рішенню Росія отримала чудову можливість просувати свою пропаганду.

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