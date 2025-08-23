Мадридський клуб буде готовий придбати українського нападника вже наступного літа, якщо він проявить себе у Другій Бундеслізі.

Мадридський "Реал" цікавиться 18-річним українським нападником Артемом Степановим. Як пише Defensa Central, голова скаутського відділу клубу Юні Калафата вбачає в ньому схожість із норвезьким нападником "Манчестер Сіті" Ерлінгом Голанном.

Зазначається, що зараз Степанов грає за німецький клуб "Байєр 04" і перебуває в оренді в "Нюрнберзі". Журналісти наголосили, що мадридський клуб буде готовий придбати українського нападника вже наступного літа, якщо він проявить себе у Другій Бундеслізі цього сезону.

У виданні підкреслили, що Степанов у юнацьких командах забив багато голів, чим зацікавив футбольних скаутів. Він іде по стопах Голанна, що змусило "Реал" забити тривогу.

Контракт Степанова з "Байєром" дійсний до 30 червня 2027 року. У виданні додали, що в цей час "Реал" буде уважно стежити за українцем.

